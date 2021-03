Argentina quiere al mexicano Luca Martínez.

El futbolista mexicano Luca Martínez Dupuy se ha convertido en la sensación del futbol argentino a sus 19 años. Convirtiéndose en jugador titular de Rosario Central.

Luca nació en México, aunque posee la nacionalidad argentina, pero en la actualidad se encuentra convocado con la Sub-20 del Tri. Sin embargo, en Argentina ya han lanzado un guiño para ‘robarse’ a la promesa mexicana.

De acuerdo a ESPN, el combinado albiceleste busca convocarlo lo más pronto posible para su plantel Sub-23. Ya que enfrentarán a Japón en los próximos días, por lo que el técnico Fernando Batista quiere convencer al mexicano.

En Argentina, incluso están dispuestos a convocar a Martínez Dupuy para los Juegos Olímpicos. Aunque la última decisión la tendrá el futbolista, quien ha expresado su intención de jugar con México.

Los tres primeros años de su vida los pasó en México, nació en San Luis Potosí y con eso es suficiente para que Luca Martínez Dupuy profese eterno agradecimiento hacia nuestro país, que busca devolver por medio del futbol representando a la Selección Mexicana, actualmente a nivel Sub-20.

Titular en Rosario Central y ya dando muestras de su instinto goleador con apenas 19 años, Dupuy afirmó que México “al día de hoy le da comida” a él y su familia. Por ello está comprometido con vestir la camiseta nacional, aunque dice que no lo ha decidido al 100 por ciento.

“Mi viejo estuvo ocho años allá, México nos dio un techo y un plato de comida hasta hoy. Sus mejores años como futbolista fueron en México y por eso el cariño que tengo por el país y las ganas de representarlo”, en entrevista concedida al medio BolaVIP.

“Todavía no está decidido al 100%, pero sí que sepan que voy a dejar la vida por la Selección porque así lo siento. Representar a un país no es ir de joda, es tener atrás toda la historia y a un país entero”.

Incluido en la prelista de 50 futbolistas que Jaime Lozano compartió antes de elegir a quienes actualmente representan al Tri buscando un boleto para los Juegos Olímpicos. Martínez Dupuy confesó que “se quedó con las ganas” de estar en Preolímpico y siguió los resúmenes de las presentaciones al momento de la oncena verde.

“Siento muchísimo apoyo, el cariño que me están brindando por representar a la Selección. Por eso voy con muchas ganas porque no me lo esperaba, es hermoso tanto cariño”, acotó sobre su ilusión de portar el uniforme mexicano.

Sin querer ahondar mucho en el tema, el joven de Rosario Central afirmó que “han habido acercamientos” de directivos argentinos para que cambie de parecer y se ponga la Albiceleste. Aunque reportará en breve con el Tricolor para el microciclo de la Sub-20 junto a Santiago Naveda y Eugenio Pizzuto.

