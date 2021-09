Aremi Fuentes denuncia engaño del gobierno de Baja California. Aremi Fuentes puso a vibrar a todo México al ganar medalla de bronce en levantamiento de pesas durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A pesar de esto, la ahora histórica atleta vivió un mal momento gracias al gobierno de Baja California, que la habría engañado con el pago de un apoyo económico.

Medallista Aremi Fuentes dice que Gobierno de BC le dio de premio cheque sin fondos https://t.co/YtMg4i9wvr pic.twitter.com/FodEl4pQIG — SinEmbargo (@SinEmbargoMX) September 21, 2021

Fuentes señaló que fue utilizada por el gobernador Jaime Bonilla como publicidad tras recibir un cheque de 50,000 pesos que no existe y que no tiene fondos. La halterista posó con el gobernador para los lentes de la prensa, sin embargo, cuando quiso cobrar su dinero se percató que no ha sido liberado.

#AlAire en #PorLaMañana @AremiFuentes, medallista olímpica en halterofilia en Tokio 2020. Denunció que el cheque de 50 mil pesos que le entregó el gobernador Jaime Bonilla como reconocimiento por su medalla no tenía fondos y no ha podido cobrarlo. — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) September 21, 2021

“A la fecha de la entrega del cheque, no he visto reflejado el depósito, el cheque no existe, se me hace una falta de agradecimiento, que haya utilizado la imagen de una medallista olímpica. No es que el cheque no tenga fondos, es que me dicen que no existe”, dijo la atleta oriunda de Chiapas y que representa a Baja California.

Fuentes denunció que no fue premiada por el gobierno estatal, pese a la ceremonia en la que participó, y recordó que otros deportistas fueron apoyados por las autoridades estatales.

“Solo tengo la cartulina”: Aremi Fuentes, halterofilista mexicana, acusa que no puede cobrar premio por medalla en Tokio 2020 https://t.co/Mkt2ac9UsB pic.twitter.com/aNW5bT93eI — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 21, 2021

“El cheque no tiene fondos, no existe. Otras medallistas olímpicas, que fueron a Tokio 2020, y por su medalla Olímpica sus gobiernos le dieron 150,000 pesos, más un sueldo de 20,000 [pesos] mensuales, mientras yo gano 3,000 [pesos] mensuales más 3, 500 de alimentación. Llevo desde el 2014 representando al estado. Se me hace una burla lo que hicieron, darme un cheque ante los medios y que no exista, que no tenga fondos”, añadió.

"Solo me entregaron un cartón simbólico": la pesista Aremi Fuentes, ganadora de bronce en Tokio, denunció que el @BCGobierno le entregó un cheque por 50 mil pesos, pero que no se puede cambiar porque no tiene fondos. https://t.co/WXAdY22Bvc — Animal Político (@Pajaropolitico) September 21, 2021

Aremi Fuentes aseguró que solamente recibió 24,000 pesos de la administración de Jaime Bonilla, pero mencionó que estos son correspondientes a pagos atrasados que existían con ella. Hasta el momento, el gobierno de Baja California no ha emitido una postura en torno a los señalamientos.

