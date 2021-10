Aremi Fuentes agradece tras ganar el Premio Nacional del Deporte. Aremi Fuentes fue elegida como ganadora del Premio Nacional del Deporte 2021, en la categoría Deporte No Profesional, después de conseguir medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tras conocer la noticia, la halterista chiapaneca reconoció que vivió muchas dificultades para poder cumplir su sueño de subir al podio olímpico.

“Antes de Tokio 2020 pasé muchas lesiones, pero nunca dejé de soñar de luchar hasta el final. Me visualicé en el podio a pesar de las dificultades que en ese momento estaba pasando, algo que no estaba en mis manos, no estaba al cien, el cuerpo a veces puede estar sufriendo diferentes tipo de lesiones, pero pues lo único que puedo hacer es escucharlo y atenderlo”, declaró Fuentes.

Asimismo, mostró su alegría por haber sido la elegida para el Premio Nacional del Deporte y agradeció que también se reconociera a su entrenador con este galardón.

Aremi Fuentes agradece tras ganar el Premio Nacional del Deporte y espera que el halterismo siga como deporte olímpico

“Me llena de orgullo como mujer, como deportista el haber obtenido este premio que anhelaba desde hace muchísimos años, que todos los años le dedicaba tiempo y dedicación a lo que estaba haciendo junto con mi entrenador para poder lograr esto y pues más orgullosa que esté tanto mi entrenador como yo, ganamos este premio y pues bueno estamos muy emocionados de haber logrado esto, es un sueño”, añadió.

Finalmente, Aremi habló sobre la posible exclusión del levantamiento de pesas del programa olímpico para París 2024 y aseguró que es necesario enseñar a los niños y jóvenes a siempre competir con rectitud y limpieza, en relación a los escándalos de dopaje en esta disciplina.

“Sí que es verdad que cuando está la incertidumbre de si van a dejar la halterofilia o no para París 2024, te creas cierta preocupación, pero yo creo que más que nada es confiarnos en las autoridades que hagan algo al respecto y también como atleta poner un granito de arena promoviendo a los niños y jóvenes y los que ya están en el alto rendimiento de ser lo más limpio posible, lo más rectos posible, pues nada mejor como ser este lo más recta”, concluyó.

