Árbitros proponen que se use el VAR como en la NFL.

Exárbitros legendarios del fútbol español analizan y propen opciones para mejorar el uso del VAR. La polémica se ha apoderado en la recta final de LaLiga en el futbol español luego de la supuesta ayuda arbitral que ha recibido el Real Madrid y diversas quejas acerca de ello. Díaz Vega, López Nieto, Urízar Azpitarte y García de Loza dirigieron partidos que quedaron en la memoria cuando no había revisiones. Ahora analizan el futbol moderno con el VAR.

CRÍTICAS SIEMPRE EXISTIRÁN

Manuel Díaz Vega explica que se trata de una desconfianza con las decisiones arbitrales: “Es el problema que siempre ha habido en España con el arbitraje, la desconfianza”. Por otra parte, recalca que “el VAR es una herramienta que manejan personas. Por sí mismo, no genera polémica, se genera cuando se cogen jugadas ‘grises’, de interpretación. Puede que en algún caso se haya cogido alguna jugada ‘gris’ y se crea la controversia. Es posible que se haya peritado alguna jugada de más”, aseguró el excolegiado.

Asimismo, Díaz Vega, exdirector del Comité técnico arbitral durante 17 años, recuerda que “a final de temporada siempre hay críticas hacia el cuerpo arbitral. El VAR ayuda, no resta, suma, es un apoyo importantísimo. El fútbol es más justo que antes. No quedan en el limbo jugadas diáfanas. Es claro que no resuelve todo, pero ayuda a un cuerpo arbitral como el español que es sensacional”, reveló.

JUGADAS DE INTERPRETACIÓN

Para Díaz Vega nunca dejarán de existir las polémicas arbitrales porque “el fútbol siempre va a generar jugadas ‘grises’ y eso siempre es polémico. Ahí influirán los colores de cada uno. Unos a favor y otros en contra”.

El excolegiado omitió su opinión sobre las supuestas injusticias recientes del VAR , pero propone que la interpretación de los árbitros es vital y recomienda que se “actúe en aquellos casos donde no haya una interpretación 55 por ciento/45 por ciento. Que no haya que interpretar una jugada. El fútbol no es matemático. La máquina no dice si es falta o no es falta. Los árbitros saben que si el hecho causal procede de una acción casual no es deliberado”.

Por otro lado, Antonio Jesús López Nieto, representante de LaLiga en el colectivo arbitral y uno de los encargados, junto a Velasco Carballo, de las designaciones arbitrales piensa que lo mejor es el uso de esta herramienta en casos muy específicos: “el VAR debería entrar sólo en jugadas factuales, no en acciones interpretativas.Es lo que siempre he defendido. Aún así, está claro que nunca se va a contentar a todos”, sentenció López Nieto.

Al igual que Díaz Vega, López Nieto tampoco entró en polémica sobre las jugadas de la Fecha 34 en España y defiende califica al VAR como “mano de santo para valorar manos, agresiones manifiestas, fueras de juego, pero en las que cabe interpretación nunca estaremos de acuerdo”.

REVISIONES LIMITADAS

En otros deportes como tenis, futbol sala o futbol americano existe un límite de jugadas para que cada equipo solicitar revisiones. Esta es opción que parece ver de manera interesante López Nieto: “Sería estudiable mirar si se pone un tope de jugadas y que sea el equipo el que lo pida. Así no sólo depende del árbitro”. De todos modos, tiene claro que la polémica “no se va a solucionar nunca”.

Urízar Azpitarte, es otro árabitro español que también apoya el VAR “porque el fútbol es así mucho más justo. Se le puede considerar como un mal necesario, pero estoy a favor, aunque hay que perfeccionarlo con el tiempo. Está controlado por personas y siempre habrá errores humanos”.

Del mismo modo, Urizar asegura que las fallas arbitrales se han reducido: “los errores se corrigen en un 97 por ciento. El VAR pone a los árbitros en su sitio, sobre todo cuando se ven rectificaciones. Velasco Carballo lo hace excelentemente”.

LA POLÉMICA DE SAN MAMÉS

El ex-arbitro lanza otra reflexión sobre las acciones de San Mamés : “Igual que se le pidió al árbitro que fuera a ver la primera jugada, pues que se le llame para la segunda. Y no digo más, ni si fueron penaltis o no”.

García de Loza se hace una pregunta: “¿Por qué unas veces va el árbitro a ver el monitor y otras, no? Lo mejor es que el árbitro fuera al monitor en cualquier acción conflictiva. Daría tranquilidad a la gente. Pongo el ejemplo de San Mamés.

