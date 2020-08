Árbitros NBA marchan en contra del racismo.

Los árbitros de la NBA se unieron a las protestas de los jugadores y marcharon en la ‘Burbuja’ de Orlando para manifestar su apoyo a la lucha contra el racismo y la violencia injustificada que volvió a encenderse tras la muerte de Jacob Blake .

Ya los jugadores de los Bucks se habían manifestado con el boicot de este miércoles al no salir de su vestidor y con ello se detuvo la jornada de Playoffs.

La tarde de este miércoles la cuenta oficial de los Referees de la NBA informó que su postura era de “solidaridad con la decisión de los jugadores de boicotear los juegos de la noche, en protesta por las contínuas muertes injustificadas de hombres y mujeres negros por la fuerza de la ley”

Pero fueron aún más lejos con su declaración en la red social al decir que “Hay cosas más importantes en nuestro país que el basquetbol y esperamos que esto inspire un cambio”.

Ya un reporte de Jared Greenberg, reportero de la fuente para TNT se había mostrado temprano el día de hoy. Donde se supo que iban a marchar dentro de las instalaciones de Disney desde las 9 de la mañana en una marcha de protesta pacífica.

Su marcha alrededor del campus fue bajo el lema ‘Todos contra el racismo’ que ya se podía leer en las camisetas negras que vistieron.

NBA referees are assembling to begin marching around the campus in support of the players who took a stand last night. “We’re here because we feel like our group is a representation of America, or what America could be. … This is not right vs left, this is right vs wrong.” pic.twitter.com/2yU5FIeyDO

