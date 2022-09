Árbitro veracruzana destaca en Panamericano.

Jesús Janeth Zavala Mateos de la ciudad de Poza Rica. Es instructora del Dojo Kyokai.

Árbitro veracruzana destaca en Panamericano

Jesús Janeth Zavala Mateos, de la Asociación de Dojos de Karate Do del estado de Veracruz, se convirtió en la primera mujer veracruzana en participar como Árbitro de la Selección Mexicana de Karate en el XXXI Campeonato Panamericano de Karate Sub 21, Juvenil, Cadetes y Sub 14 México 2022, avalado por la Federación Mexicana de Karate (Femeka).

La árbitro veracruzana desde hace 10 años es instructora del Dojo Kyokai, en Poza Rica, y desde el 2015 2015 forma parte del cuerpo de Jueces de la Federación Mexicana de Karate, misma que avala todos los eventos Nacionales y Juegos CONADE.

En el presente año viajó a Bogotá, Colombia, en busca de su licenciatura Centroamericana de Kata y Kumite, misma que aprobó y, tras aprobar un par de exámenes teóricos y prácticos en Kata y Kumite.

Eso le dio la oportunidad de estar como árbitro en este Campeonato Panamericano de Karate 2022 que del 22 al 29 del presente mes se celebró en la ciudad de México.

