Árbitro del juego entre PSG e Istanbul niega ser racista. Sebastian Coltescu era un nombre relativamente desconocido en el mundo del futbol, pero eso cambió el martes. El árbitro rumano llamó “negro” a Pierre Webo, integrante del cuerpo técnico de Istanbul Basaksehir, y ocasionó que el partido final de la fase de grupos de la Champions League entre los turcos y PSG fuera suspendido.

Tras saltar a la fama por su insulto racial, Coltescu salió en su defensa y aseguró que no es racista. En entrevista con un periódico de su natal Rumania, Sebastian rechazó todos los señalamientos que se le han hecho desde ayer y mencionó que solo “trata de ser bueno”.

“Solo trato de ser bueno. No voy a leer ningún sitio de prensa estos días. Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista, al menos eso espero”, declaró el silbante al diario Rumania Pro Sports.

El árbitro principal del partido, Ovidiu Hategan, también rumano, guardó silencio al ser cuestionado por lo ocurrido el martes en el estadio Parque de los Príncipes y señaló que primero debían declarar ante la UEFA.

“No podemos hacer ninguna declaración, primero debemos hablar con la UEFA. Normalmente respondería, pero esta noche no puedo. Evidentemente estamos desolados, pero respete nuestro silencio”, expresó el árbitro.

Asimismo, las autoridades de Turquía y Rumania expresaron su repudio al racismo y condenaron cualquier acto que discrimine a una persona. Tras ser suspendido, el partido se reanudó este miércoles y tuvo como ganador a PSG, que goleó a Istanbul por marcador de 5-1, con una gran actuación de Neymar y Kylian Mbappé.

