Árbitro acepta error en final de Champions que ganó el Real Madrid. Bien reza el adagio “Hasta al mejor cazador se le va la liebre”. En 2016, Mark Clattenburg, uno de los árbitros más respetados del futbol falló y su error ayudó notablemente para que el Real Madrid conquistara la Champions League.

En la final por la ‘Orejona’ en 2016, el Atlético de Madrid tenía contra las cuerdas a su archi rival. Hasta que apareció Sergio Ramos con un gol sobre la hora y mandó el partido a tiempo extra. Al final, los merengues se impusieron en la tanda de penales, pero el tanto del central español causó mucha polémica.

En diálogo con Daily Mail, Mark Clattenburg se sinceró. El famoso colegiado que dejó de dirigir en la Premier League para capacitar árbitros en Arabia Saudita reconoció su error.

El nazareno habló sobre los cincos jugadores más difíciles de controlar sobre el césped. Confesó que Pepé, ex Real Madrid estaba dentro de la lista y fue allí donde ‘soltó la sopa’.

El colegiado inglés de 45 años relató que en aquella final Pepe intentó salirse de control pero lo aplacó recordándole que el gol de Ramos no debía contar.

“Pepe hizo una falta sobre Torres. Estaba furioso y me dijo en perfecto inglés: ‘Eso no es penalti nunca, Mark’. Le dije: ‘El primer gol de ustedes no debería haber subido al marcador’, y se calló. La gente pensará que es raro, porque dos errores no hacen un acierto. Los árbitros no pensamos así, pero los jugadores sí. Sabía que si le decía eso aceptaría la situación”, explicó Clattenburg.