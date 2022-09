Aramburu quiere la final; Ramírez es de los favoritos.

Las damas tuvieron su calificación, los varones iniciaron actividades.

El Torneo de Tenis Valentín Ruiz Obregón inició este miércoles en su edición 25, mismo que tuvo la serie de calificación en damas y la primera jornada de enfrentamientos directos en varones.

Por su parte, el mexicano Ivar Aramburu, una de las raquetas importantes del evento y del país y que estará rankeado número uno, y que ya ha participado anteriormente en el torneo, se dijo contento de volver y espera llegar a la final, reconociendo también a César Ramírez como uno de los favoritos.

“Estoy llegando y muy contento porque siempre me recibe con brazos abiertos y me siento como en casa. Es mi primer día de entrenamientos y ya juego este jueves, espero que me vaya bien. Ahora hay mucho viento y ayuda para evitar un poco el calor que aquí hace, pero tenemos que jugar con este escenario. Será un bonito torneo, también estará el Tiburón Ramírez, que creo es el rival a vencer. Vamos a ir paso a paso, todos los participantes vienen preparados, pero si se dan las cosas creo que el Tiburón y yo podríamos estar en la final”, comentó el tenista.

ACTIVIDADES DIA 1:

En el primer día de actividades este miércoles, avanzaron Bye Ivar Aramburu, César Ramírez, Mauricio Reséndiz, Ricardo Romero, Balderas y Pineda. Por su parte, avanzaron Pablo Estrada sobre Guzmán Moreno, Diego Ceballos sobre Velázquez Durán, Erick Martínez sobre Montalvo, Raúl Rosas sobre Montiel Díaz, Sánchez Osorio sobre García Cavallari, Patricio Sánchez sobre Flores Espinoza, Diego Vega sobre Rojas Uribe y el otro hermano Rojas Uribe lo hizo sobre Lara, Galo Berzaín sobre Corso y Rodolfo Jáuregui sobre Solis Prior.

Para este jueves, se enfrentan Aramburo ante Estrada, Diego Ceballos ante Diego Vega, Romero ante Erick Martínez, Raul Rosas ante Balderas, César Ramírez ante Sánchez Osorio, Patricio Sánchez ante ante Mauricio Reséndiz, Rojas Uribe ante Galo Berzaín y Jáuregui ante Pineda.

Las damas tuvieron la calificación este miércoles y a partir de este jueves se enfrentan Castillejos Corzo ante Aguilar Gazperín, Hanne Estrada ante Garzón, Chapparo ante Berzaín, Velñazquez ante Alonso Laureano, Romina Beverido ante Garzón, Vázquez Montesinos ante Castañeda Guerrero, Ávarez Díaz ante Montiel Díaz y Becerra Morín ante Cházaro Croda.

