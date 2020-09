Aquivaldo Mosquera desea entrenar a América. Aquivaldo Mosquera reveló que desea entrenar a América, escuadra con la que alzó el título en el Clausura 2013, y detalló, en entrevista con ESPN, que comenzó a prepararse para convertirse en director técnico y apunta para un retorno al futbol mexicano con las Águilas.

“Obviamente que me gustaría volver al América ojalá Dios quiera que se me haga realidad, me estoy preparando lentamente, quiero aprender bastante porque me gustaría ser técnico, ser un buen entrenador y me gustaría volver al América ahora en esa faceta en la que me estoy preparando”, expresó el colombiano.

🗣 “Me gustaría ser técnico, ser un buen entrenador y me gustaría volver al América ahora en esa faceta en la que me estoy preparando.” – Aquivaldo Mosquera reconoció que le gustaría ser D.T del @ClubAmerica 🟡🔵@AgenciaJRF pic.twitter.com/eHyrhnEvtV — Juan Pablo Juárez (@juaannpaaa) September 7, 2020

Sobre el papel que tiene actualmente Miguel Herrera con los Azulcremas, Aquivaldo expresó que el Piojo es el técnico “ideal” para el equipo. El exjugador de futbol resaltó la personalidad y conocimientos del estratega y señaló que son los necesarios para manejar al vestidor del conjunto de Coapa.

“Para mí es el técnico idóneo para manejar al América, hay que tener una personalidad totalmente diferente para poder estar ahí parado en la línea y manejar a esta clase de jugadores y a este equipo en general, Miguel tiene ese temperamento, tiene ese conocimiento y le mete el jugador lo que se necesita para jugar en el América”, añadió.

Aquivaldo Mosquera asegura que se alista para algún día ser técnico del América. Le exige a @Seba4Caceres que sea ya el líder de la zaga azulcrema Buena charla que tuvimos con el colombiano 🇨🇴

https://t.co/5TdFZ8u4Gx — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) September 7, 2020

Aquivaldo Mosquera jugó entre 2009 y 2014 con América y consiguió un título de la Liga Mx. Además, en dos etapas distintas con Pachuca logró otros tres cetros de la primera división y dos títulos de la Liga de Campeones de la Concacaf.

