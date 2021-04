Apunta Raúl Guzmán hacia Monza al Súper Trofeo Europa.

El mítico trazado de Monza es el escenario de la fecha de apertura del Campeonato Lamborghini Súper Trofeo Europa. Del 16 al 18 de abril, hacia donde apunta el mexicano Raúl Guzmán Marchina conjuntamente con su coequipero. El holandés Glenn van Berlo, al mando del auto #41 del Target Racing.

La duodécima edición del Lamborghini Súper Trofeo Europa arranca los días 16, 17 y 18 de abril en el Autódromo Nacional de Monza. Considerado el templo italiano de los deportes de motor por los apasionados de este deporte.

Se trata del tercer autódromo permanente más antiguo del mundo y la sede histórica del Gran Premio de Italia de Fórmula Uno. Las largas rectas que lo caracterizan lo convierten en el circuito más rápido del calendario del Súper Trofeo, con picos de 285 km/h al final de la recta principal. Curva Grande, Lesmo, Biassono y Ascari son los nombres de las curvas que conectan las largas rectas donde la pericia del piloto marca la diferencia en la lucha contra el cronómetro.

“Estoy muy contento, muy emocionado de iniciar ya la temporada, especialmente en el circuito de Monza, que es un trazado en el cual me encentro siempre muy bien. He tenido muchos podios en todas las categorías en las que he corrido en esta pista. De modo que estoy muy entusiasmado por volver a esta pista y volver a subir al coche, el Lamborghini Súper Trofeo. Creo que va a ser un fin de semana muy importante para iniciar bien el año. No cometer errores será crucial e ir a buscar la cantidad más grande posible de puntos para estar adelante en el campeonato será lo más importante”. Ha dicho Raúl Guzmán en una primera estancia.

Más adelante, el originarios de Jalisco, México, precisó: “Creo que tenemos un gran paquete mecánico. Con mi coequipero y con el equipo hemos trabajado muy duro para esta carrera y para toda la temporada, Así que tendrá que ir muy bien, así lo esperamos”.

Respecto del fin de semana que le espera, Guzmán Marchina señaló: “Tendremos dos prácticas el día viernes. El sábado por la mañana negociaremos la calificación y una carrera por la tarde, y el domingo cerraremos con la segunda y última competencia de la jornada. Así que será un fin de semana intenso y rápido. Tenemos que trabajar muy duro para que todo salga bien y a máxima velocidad”.

Apunta Raúl Guzmán hacia Monza al Súper Trofeo Europa.

Finalmente, Raúl agradeció a sus patrocinadores: “En verdad muchas gracias a todos mis patrocinadores, sin su valioso apoyo esto no sería posible. Gracias a Garvi. E-Toys, Mr. Tempo, Cosimex y Auténtico Corajillo”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen .

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ.