Aprueban venta de la XFL a Dwayne Johnson. Este viernes, una corte de bancarrotas del estado de Delaware aprobó la compra de la XFL por parte de un grupo de socios encabezados por Dwayne Johnson (The Rock). La liga de futbol americano pasará a manos de esta sociedad por un precio final de 15 millones de dólares, el cual fue acordado la semana pasada.

Laurie Silverstein fue la jueza que dio el visto bueno a la compra venta, la cual incluye un monto cercano a los nueve millones de dólares en pago de “curación”. The Rock, Dany García y Redbird Capital Partners serán los nuevos propietarios de la liga que fue fundada y dirigida por Vince McMahon, magnate de la WWE.

Tras 19 años de ausencia, la XFL regresó a las actividades, pero su temporada fue cancelada tras cinco semanas de acción, debido a la pandemia de COVID-19. El pasado 13 de abril, la Liga se declaró en bancarrota y liberó a todos los jugadores de sus contratos, ante la imposibilidad de poder garantizar la continuidad de este circuito.

Aunque se desconoce si la XFL tendrá un tercer regreso, Dany García adelantó que se podría jugar nuevamente bajo un esquema de “burbuja”, en caso de que la pandemia de coronavirus continúe.

“Estamos haciendo todos los pasos necesarios para la ejecución de eso. Pero también estamos atentos a lo que realmente ha sido exitoso. Ha sido realmente interesante ver que [en los deportes], cuando creas una burbuja, tus jugadores están a salvo. Cuando no lo haces, es un caos. Somos una liga que, debido a la cantidad de equipos que tenemos, en realidad puede crear un ambiente de burbuja. Esas discusiones están activas”, expresó la nueva propietaria de la Liga.

