Apoya IVD a triatletas para el Serial Nacional.

Con el objetivo de conseguir resultados positivos para el estado de Veracruz, viajó una delegación de deportistas al Triatlón Isla de Tris que se realizará los días 26 y 27 de Marzo en Ciudad del Carmen, Campeche y que es la segunda fecha del Serial Premium de la Federación Mexicana de Triatlón.

La delegación de diez deportistas y dos entrenadores, viajaron con el apoyo de transporte, alimentación y hospedaje brindado por Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Secretaría de Educación de Veracruz y el Instituto Veracruzano del Deporte.

El presidente de la Asociación de Triatletas de Veracruz, Marco Antonio Sánchez López, agradeció el apoyo brindado a la delegación que está encabezada por el dos veces olímpico, Crisanto Grajales Valencia.

“Crisanto Grajales está preparándose para Tokio 2021, están aprovechando su entrenador y él los eventos que se realizan y le fue bien en Las Estacas. Hubo otros lugares como el de Lorna Sofía Kuri con un tercer lugar, pero ahí están los muchachos peleando cada uno de los lugares del circuito nacional”, indicó.

Sánchez López confió en que Crisanto Grajales Valencia vuelva a repetir con triunfo en este Triatlón Isla de Tris en Ciudad del Carmen, Campeche, además de que se pueden conseguir resultados positivos con el resto de la delegación veracruzana.

Además para esta competencia, estará presente la doble medallista de oro en la Olimpiada Nacional 2019, Lucía Gazol Torres, quien incluso es aspirante a calificar a los Juegos Panamericanos Junior que se efectuará del 9 al 19 de Septiembre en Cali, Colombia.

El rector del triatlón estatal reveló que la competencia se regirá bajo los protocolos marcados a nivel mundial por la World Triathlon, adaptados por la Federación Mexicana de Triatlón.

“A nivel internacional hay un protocolo que a su vez está adaptado por la Federación Mexicana de Triatlón y a cada uno de los comités organizadores se les exige que se lleve a cabo de manera puntual. Son eventos avalados y si no cumplen con esos requisitos, no pueden realizar el evento. Se cuidan todos esos detalles”.

Los ganadores del último Triatlón Isla de Tris que se realizó en el 2019 fueron Lizeth Rueda en la Elite Femenil y Jaime González Buganza en Elite Varonil, ambos representantes del Club Veratrix de Xalapa y entrenados por Eugenio Chimal Domínguez.

Por lo tanto los triatletas que viajaron a Isla de Tris con el apoyo del Instituto Veracruzano del Deporte son:

RAMA VARONIL

Crisanto Grajales Valencia Elite.

Jaime González Buganza Elite.

Erik Yamir Ramos Croda Sub 23.

Marco Antonio Sánchez Salcedo Sub 23.

Esau Lobato Rivas Sub 23.

Erick Arturo Ortigoza Junior.

Rodrigo González Delfin Junior.

Finalmente en RAMA FEMENIL.

Lizeth Rueda Elite.

Lucía Gazol Torres Junior.

Camila Rey Martín Junior.

ENTRENADORES.

Eugenio Chimal Domínguez.

Marco Antonio Sánchez López.

