Aparece muerto Shad Gaspard, ex luchador de la WWE.

En primer lugar, hay que recordar que se encontraba desaparecido desde el pasado domingo 17 de mayo, luego de ser arrastrado por el mar.

Lamentable noticia. Autoridades de Los Angeles confirmaron la muerte de Shad Gaspard, ex estrella de la WWE.

Y quien se encontraba desaparecido, luego de ser arrastrado por el mar el pasado domingo, mientras disfrutaba un tiempo con su familia en la playa.

Mientras que el cadáver del gladiador fue hallado durante la madrugada de este miércoles, cerca de la zona donde se le vio la última vez.

Además, así lo informó la policía local mediante su cuenta de Twitter. “El cuerpo encontrado coincide con la descripción del nadador desaparecido el domingo”.

#PierIC at 2:19AM @lacolifeguards @LACOFD @LAPDHQ respond to #VenicePier to a report of a body along the shoreline that matches the description of Sunday’s missing swimmer. Crews on-scene extricate from the water and transfer to @lacountymec pic.twitter.com/b5xYmCOBkj

— LACoFD Lifeguards (@LACoLifeguards) May 20, 2020