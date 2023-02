Anuncia Tom Brady su retiro de la NFL.

La leyenda de los emparrillados puso fin a su exitosa trayectoria este miércoles.

A los 45 años de edad. el quarterback más ganador de la historia del Super Bowl puso fin a su magnífica trayectoria después de 23 temporadas.

Por medio de un video, el mariscal de campo confirmó la noticias y agradeció a los fanáticos por el apoyo. El denominado GOAT (mejor de todos los tiempos) aseguró que en esta ocasión se “retira para siempre”.

“Buenos días chicos, iré al grano inmediatamente” me estoy retirando, para siempre. Sé que el proceso fue un gran problema la última vez, así que cuando me desperté esta mañana, pensé en presionar grabar y avisarles primero. Solamente tienes un súper emocional ensayo de retiro y yo usé el mío el año pasado. Realmente quiero agradecerles mucho chicos, a cada uno que me apoyó a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de equipo, mis rivales. Podría seguir para siempre. Gracias chicos por permitirme vivir mi sueño, absolutamente no lo cambiaría por cualquier cosa”.

Tom Brady había disputado su último partido en la Ronda de Comodines el pasado 16 de enero, donde los Buccaneers cayeron frente a los Cowboys 31-14. Fue la primera vez que el ex de los New England Patriots perdió ante Dallas.

El año pasado, Brady se había retirado de la NFL. Y aunque el egesado de Michigan no confirmó del todo la noticia, tanto la liga como excompañeros e incluso los New England Patriots se despidieron del mariscal de campo.

Días después el jugador y su círculo cercano se encargaron de dar marcha atrás a la decisión y volvió para una temporada más con los Tampa Bay Buccaneers.

Asociación de Futbol realizará asamblea ordinaria

Alumnos de Hermes Valenzuela con grandes resultados

Brady ganó un total de siete anillos del Super Bowl, seis de ellos con los New England Patriots y uno más con Tampa Bay.

El primer Vince Lombardi que conquistó fue el Súper Tazón XXXVI, mientras que el último lo ganó en el Super Bowl LV. Curiosamente ningún equipo tiene siete títulos de la NFL.

Super Bowl XXXVI (2002) – Patriots.

Super Bowl XXXVIII (2004) – Patriots.

Super Bowl XXXIX (2005) – Patriots.

Super Bowl XLIX (2015) – Patriots.

Super Bowl LI (2017) – Patriots.

Super Bowl LIII (2019) – Patriots.

Super Bowl LV (2021) – Buccaneers.

Durante toda su carrera, Tom Brady solamente perdió en tres ocasiones el Super Bowl. En total lo jugó en 10 oportunidades y cayó en un par de veces contra los New York Giants y en otra frente a Philadelphia Eagles.

El Salón de la Fama del Futbol Americano confirmó que Tom Brady será elegible para entrar al HOF en 2028.

Anuncia Tom Brady su retiro de la NFL.

Finalmente, el originario de San Mateo, California realizó una carrera inigualable y finaliza su carrera como el quarterback con más pases de touchdown en la NFL con 649; además de ser el que más yardas por aire obtuvo con 89 mil 214. En cambio, su registro de victorias es de 251, la cifra más alta en toda la liga.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ