Antuna y Álvaro Morales olvidan los modales y se dan con todo. Luego de las terribles fallas ante Cruz Azul, Uriel Antuna se convirtió en el blanco principal. Uno de los grandes detractores de Chivas, Álvaro Morales, no tuvo piedad y cargó duramente contra el rojiblanco.

“Antuna deberías retirarte, no estás para un equipo grande. ¿Por qué lo trajeron? ¿Qué le vieron? No sirves para esto, y si me dicen que fue jugador del City, tengo una larga lista de los jugadores que estuvieron allí y fracasaron”, lanzó Morales durante la trasmisión de ESPN AM.

“El primer culpable de esto es Ricardo Peláez por dejar a un técnico que no ha sido campeón desde hace 20 años, que no ha calificado en los últimos siete años y que sólo tuvo una racha ante equipos que están en los últimos lugares”, abundó.

#callayescucha — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) February 16, 2020

Tras las duras palabras del comentarista, Antuna no se quedó callado y mediante un tuit se defendió.

“Guarda silencio que si no fuera por chivas no comes”, tuiteó el ‘Brujo’.

— Uriel Antuna (@AntunaUriel) February 17, 2020

Antuna se convirtió en flamante fichaje del Rebaño Sagrado para este Clausura 2020. Sin embargo, los millones que pagaron las Chivas por sus servicios no han rendido frutos. Hasta el momento, Uriel no ha podido aprovechar las oportunidades dentro del campo: cuatro ocasiones claras de gol falladas ponen su compra en tela de juicio.

Los errores ante José de Jesús Corona le costaron a las Chivas una posible victoria. Ante ‘Chuy’, Antuna tuve al menos tres francas de gol que no supo resolver bien. Pese a su pésimo rendimiento, Luis Fernando Tena, aseguró que seguirá en el once titular.

“Hablando con él, alentándolo y manteniéndolo en la alineación, va a jugar porque es un gran jugador, tuvo tantas opciones por algo, porque sabe llegar a dónde es, tuvo mala suerte, la próxima las va meter, pero es un gran jugador, está apenado, deprimido, pero lo apoyo y el próximo partido va a estar desde el inicio”, externó el técnico de las Chivas.

