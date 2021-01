Antonio Valencia quería sentirse de nuevo futbolista.

El ecuatoriano llega al futbol mexicano con Querétaro, como campeón de la Premier y la Europa League.

Antonio Valencia aseguró que vino al futbol mexicano gracias a las referencias de Alex Aguinaga y Jefferson Montero, además de las ganas de seguir jugando futbol luego de seis meses de inactividad.

“Estaba sin actividad y quería volver a entrenar con jugadores, sentirme de nuevo futbolista así que con el Querétaro se hicieron las gestiones rápidas, iniciaron un lunes y para el jueves estaba en el avión”, comentó a la Agencia EFE.

“La decisión fue rápida gracias a Jefferson Montero, quien tenía información de que la Liga en México es competitiva y sobre todo porque muchos ecuatorianos vienen a jugar a este país.

“Aguinaga es la bandera de Ecuador en México por la carrera que logró, le tenemos mucho cariño por su esfuerzo en la selección y me ha dicho que he llegado a una liga fuerte, competitiva y que mejora constantemente.

“Lo que he hecho durante mi carrera es trabajar duro, no conozco otra fórmula del éxito. En Querétaro intentaré tener buenos resultados; he encontrado un equipo humilde con el que espero hacer cosas buenas”, aseguró.

Valencia logró el ascenso a LaLiga con el Recreativo Huelva en 2006, además de dos Premier League. Una Europa League, la Community Shield y la FA Cup en el futbol inglés.

Antonio Valencia quería sentirse de nuevo futbolista.

“Pasé 10 años en Manchester United, no fue sencillo, hubo muchos obstáculos. Pero día a día trabajé por mi familia y para ser reconocido en mi tierra, ésa fue mi mentalidad todo el tiempo”, concluyó el ecuatoriano.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.