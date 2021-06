Antonio Rüdiger se disculpa tras morder a Paul Pogba. Tras ser desnudado por las cámaras de televisión, Antonio Rüdiger lamentó haber puesto su boca en la espalda a Paul Pogba. El defensor central de Chelsea aseguró que se disculpó directamente con el mediocampista francés y que ambos acordaron que no se trató de una mordida, tal como se ha calificado en las últimas horas.

— Luis Fdo Restrepo (@luisferpo) June 16, 2021

“Sin duda alguna, no debo ir con la boca así a la espalda de nadie, me parece desafortunado. Paul y yo hablamos muy amistosamente tras el pitido final y él confirmó en la conversación conmigo y luego también en la entrevista que de todos modos no se trataba de una mordida, como algunos pensaron al principio”, dijo Rüdiger en entrevista con Sky Sports.

¡Lo que pasa en la cancha queda en la cancha!

👏👏 para los códigos de Paul Pogba quien pidió que NO se sancione a Rudiger por haberlo mordido durante el partido.

— 365Scores (desde 🏠) (@365ScoresApp) June 16, 2021

Asimismo, el defensor alemán señaló que el árbitro le advirtió que de haber sido considerada la acción como una agresión pudo haber sido sancionado. “Incluso durante el partido, el árbitro me dijo que me habría castigado si lo hubiera considerado una agresión”, agregó Antonio.

En los minutos finales de la primera mitad, Rüdiger se acercó a marcar por la espalda a Pogba, sin embargo, lo hizo con la boca abierta y dio la impresión de haber mordido al mediocampista. Pogba lanzó un grito y se quejó al sentir la presencia del defensor, pero ni el árbitro ni el VAR calificaron la acción como de falta.

Rudiger🇩🇪 mordiendo a Pogba🇫🇷. El VAR no paró la jugada y siguió el juego. Terminó el primer tiempo y gana Francia 1-0 a Alemania.#Eurocopa ⚽🏆

— José El Legionario (@Soylegionario) June 15, 2021

Francia venció 1-0 a Alemania en el cierre de la primera jornada de la Eurocopa gracias a un autogol de Mats Hummels en el primer tiempo.

