Antonio Mohamed revela insulto que recibió de Klopp. Antonio Mohamed platicó sobre su acalorada discusión con el técnico de Liverpool, Jurgen Klopp. En entrevista con el portal argentino ‘Enganche’, el ‘Turco’ aseguró que se molestó por la actitud que tomó el estratega alemán y relató cómo se dio el curioso y candente momento.

Momentos épicos del fútbol mexicano. Mohamed vs Klopp 😂pic.twitter.com/oxeDXNGqxo — Bullying Futbolero ⚽ (@BullyingFutbol) December 18, 2019

“Me faltó el respeto. Se la pasó pidiendo amarillas porque decía que le pegamos todo el tiempo a Salah y cuando yo pedí una tarjeta para que expulsen a un jugador de ellos, me sacó la lengua y me burlaba como que era un maricón. Cuando lo vi, primero me reí, después lo puteé un poco y después me salió el barrio y perdí toda la elegancia y la compostura”, señaló Antonio Mohamed.

INCREÍBLE SECUENCIA EN EL MUNDIAL DE CLUBES Mohamed reclamó una amonestación a un jugador de Liverpool, e inmediatamente, Klopp reaccionó y se burló del 'Turco'. ¿El resultado? Discusión entre los entrenadores y amarilla para ambos. pic.twitter.com/eX0VeIofB0 — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) December 18, 2019

El director técnico campeón con los Rayados de Monterrey indicó que sintió que Klopp lo trató como “basura”; lo que provocó que el argentino comenzará a insultar al entrenador de los actuales campeones de la Champions League.

“Si te tengo que decir qué le dije ni me acuerdo, porque pensé, si lo puteo en inglés no soy yo mismo. Así que me parece que le dije la c… bien de tu madre, a quién te comiste p… Me fui, porque nunca me meto con los bancos de suplentes, pero me volví loco porque sentí que me intentó basurear. No sé si reaccioné bien o mal, pero me salió de adentro”, finalizó.

El gesto de Klopp al 'Turco' Mohamed que le está dando la vuelta al mundo 😅😳😛https://t.co/CX1V6MTA7h pic.twitter.com/rScG3NJtS8 — Futbol Picante (@futpicante) December 18, 2019

Antonio Mohamed revela insulto que recibió de Klopp en Mundial de Clubes

Monterrey perdió de último minuto en las semifinales del Mundial de Clubes. Los Rayados se conformaron con jugar el partido por el tercer puesto, en donde superaron en penales a Al Hilal.

Mohamed: "ERA ROJA PARA JOE GÓMEZ!"

Klopp: "TE ELIMINÓ RENTERÍA, BOLUDOO" pic.twitter.com/JYC11ilzRr — Santiago (@SantiSL8) December 18, 2019

Unos días después, los Regios viajaron de regreso a México para encarar la Final del Apertura 2019. Tras 120 minutos de intensa actividad, los pupilos de Antonio Mohamed lograron el campeonato el vencer a América desde los once pasos. Este fue el primer cetro en nueve años para la Pandilla.

Síguenos en Facebook ED deportes