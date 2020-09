Antonio Mohamed habla sobre el futuro de Carlos Rodríguez. En los últimos días se ha reportado el presunto interés de Lazio por Carlos Rodríguez, mediocampista de Monterrey. Ante estos rumores, Antonio Mohamed aseguró que hasta el momento el equipo no ha recibido una oferta por el juvenil elemento, sin embargo, aseguró que la oportunidad llega el futbolista debe tomarla.

Habla Mohamed sobre el futuro de 'Charly' En los últimos días se ha vinculado a Carlos Rodríguez con la SS Lazio de Italiahttps://t.co/WDh2oE2wLk — ABCNoticias.mx (@ABCNoticiasMX) September 19, 2020

“No hablé con él porque me dijo mi directiva que no había nada, prefiero dejarlo tranquilo, que se enfoque en lo deportivo, obvio si se va un jugador así nos debilita pero hay posibilidades que no se pueden dejar pasar y si es una de esas, de jugar en un club grande de Europa, bienvenida sea, pero mientras no suceda seguirá ocupado acá y mostrando lo mejor para Monterrey”, expresó.

Carlos Rodríguez, joven mediocampista de los Rayados de Monterrey, estara muy cerca de convertirse en nuevo jugador de la Lazio, uno de los equipos más importantes de la Serie A de Italia. 👇👇👇 https://t.co/AQN8uKRh9o — La redacción de Celaya (@redaccioncelaya) September 19, 2020

Por su parte, Rodríguez aseguró que desconoce sobre una oferta, pero mencionó que espera poder regresar al futbol europeo, tras jugar un año préstamo con Toledo, escuadra de las divisiones inferiores del balompié español.

“Pues ahora que se alargó (el mercado de fichajes en Europa) obviamente que la ilusión por querer volver siempre va a estar y espero en Dios algún día lo pueda cumplir ya sea seis meses, un año, ya sea el día de mañana, cuando sea. Estoy con mi cabeza y trabajando para poder estar en un club importante de Europa, pero se trabaja desde ahora que estoy aquí, tengo que estar en mi mejor nivel”, expresó el jugador.

Que a pasado con el fichaje de Carlos Rodríguez de México, es posibilidad?? pic.twitter.com/g8XM2h1In5 — Manuel Barboza (@flotadrunking) September 19, 2020

Carlos Rodríguez es una de las joyas de la cantera de Monterrey. El mediocampista ha levantado el título de la Liga de Campeones de la Concacaf en 2019 y el del Apertura 2019 tras hacerse de la titularidad en el medio sector de la Pandilla.

