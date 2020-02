Antonio Mohamed es ratificado en Monterrey. A pesar de haber llevado a Monterrey al título en el Apertura 2019, la directiva del club ratificó a Antonio Mohamed como estratega del equipo. El Turco y la Pandilla han firmado el peor comienzo en la historia de los torneos cortos para un campeón defensor al hilar ocho juegos sin conseguir la victoria.

Antonio Mohamed respira tranquilohttps://t.co/P5b78ULHrs — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 29, 2020

El pésimo arranque ha hundido a los regios en el fondo de la clasificación, el cual han ocupado por lo que va de temporada.

¿Antonio Mohamed corre peligro en el banquillo? Así lo explicó Duilio Davino, jerarca de los Rayados del Monterrey: https://t.co/8qQ7Orw3JR pic.twitter.com/sXvwHuik0a — LA PANDILLA (@LaPandillaMX) February 29, 2020

En entrevista tras la derrota ante Toluca, Duilio Davino, presidente de los Rayados, garantizó la continuidad de Mohamed y aseguró que mientras el equipo tenga posibilidades de acceder a la liguilla continuarán con sus intentos por salir adelante.

Pese al mal comienzo de Monterrey en la liga, donde lleva ocho encuentros sin ganar, Duilio Davino, presidente deportivo del club, aseguró que Antonio Mohamed seguirá siendo el DT. “Tony no está en riesgo, está fijo. Mientras haya posibilidades en la liga lo intentaremos”, dijo. pic.twitter.com/I5K6bO5d0j — MercadoDePases (@MercadoDePases) February 29, 2020

“…Tony no está en riesgo, está fijo. Mientras haya posibilidades en la Liga lo intentaremos. Aquí no es de salvar, es de siempre intentar ganar, dar lo mejor posible, el club está formado para pelear siempre en todos los torneos”, declaró Davino al término del partido entre Diablos Rojos y Monterrey.

Asimismo, el ex jugador señaló que la Pandilla ha sido mejor que varios de sus rivales a lo largo del Clausura 2020, sin embargo, señaló que no “juegan bien al futbol” debido a la poca capacidad que ha tenido para marcar goles.

🎙️ Antonio Mohamed: "Las posibilidades de calificar ya son muy remotas, en diciembre tocamos lo más alto y hoy nos toca estar abajo". pic.twitter.com/HzySjmk5Ix — Deportivista MX 🎅🎄 (@deportivistamx) February 29, 2020

“Yo no dije que estuviéramos jugando bien, porque no lo estamos haciendo, hemos sido mejor que el rival probablemente, pero en el futbol jugar bien es también meter goles y no los estamos metiendo, entonces hay una parte que nos falta que es la definición”, agregó.

¡HAY 'TURCO' PARA RATO!#CentralFOX Pese a no conocer la victoria en el Clausura 2020 y convertirse en el peor campeón defensor en la historia de torneos cortos, Duilio Davino garantizó la continuidad de Antonio Mohamed al frente de Rayados👇 https://t.co/v6WDR9rYzY — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 29, 2020

Antonio Mohamed regreso al banquillo de Monterrey en la jornada 14 del Apertura 2019, en sustitución de Diego Alonso, y contra todo pronóstico calificó a sus pupilos a la liguilla tras concluir sin derrotas su participación en fase regular.

¡HACE HISTORIA! Monterrey es el primer campeón vigente en Torneos Cortos que no gana en sus primeros ocho juegos; superó al Guadalajara en el Apertura 2017. pic.twitter.com/dmvhx1KXKu — Goles y Cifras (@golesycifras) February 29, 2020

Los Rayados se coronaron en la gran final de la Liga Mx al superar en penales a América y obtuvieron su primer título de balompié mexicano en casi una década.

¡CHAMUSCADOS! Los Rayados se quedan en el infierno al caer 2-0 ante los Diablos y con 27 puntos por disputar y apenas tres ganados de 24 están virtualmente diciendo adiós a la Liguilla: https://t.co/457ZqYZC69 pic.twitter.com/U4V89ffr7c — Goles y Cifras (@golesycifras) February 29, 2020

A pesar de ser los actuales monarcas, Monterrey no ha logrado una sola victoria en el Clausura 2020 y sus tres puntos los mantienen en el sótano de la clasificación; con cada vez menos posibilidades de alcanzar la fiesta grande.

