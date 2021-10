Antonio Mohamed desea regresar a la Liga Mx. Antonio Mohamed reveló que tiene interés en regresar a México y dirigir a un equipo de la Liga Mx, tras casi un año sin trabajar. En entrevista con Pasión W, el Turco dio a conocer que tuvo una oferta para hacerse cargo de los Xolos de Tijuana, sin embargo, no la aceptó.

“Si he tenido muchos acercamientos durante este año, de muchos equipos, la última fue la de Xolos; la estuve pensando hasta el último momento y nada. México siempre es una opción para mí, siempre es una opción, siempre y cuando haya un desafío que realmente me motive para poder hacerlo podría tomarlo”, declaró el estratega.

Asimismo, habló sobre los rumores que lo ponen en la órbita de Chivas y confesó que hace un par de años tuvo conversaciones con la directiva de Guadalajara, pero que en este momento no ha sido contactado por nadie del club.

Antonio Mohamed desea regresar a la Liga Mx como entrenador

“Si he tenido alguna conversación hace un par de años con gente de Chivas, pero ahora no. Chivas es un grande, en México todos sabemos lo que representa y nada, se tendría que dar el momento, mientras tanto no hay una posibilidad concreta, porque soy muy sanguíneo y al momento en que me llaman ahí puede agarrarme la motivación e ir y también ahí te puedo decir que no”, añadió.

Antonio Mohamed ha ganado en tres ocasiones la Liga Mx, con Tijuana, América y Monterrey, la más reciente en el Apertura 2019. Pese a darle a los Rayados su primer campeonato en casi una década, el Turco fue despedido por la directiva regia a finales de 2020 tras ser eliminado en repechaje por Puebla.

