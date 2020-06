Antonio Mohamed desea entrenar a la Selección Mexicana. Antonio Mohamed consiguió en diciembre de 2019 su tercer título de la Liga Mx, con el mismo número de clubes, por lo que se ha consolidado como uno de los mejores entrenadores del futbol mexicano. Debido a sus logros y el nombre que ha forjado en el balompié, el Turco indicó que desea dirigir a la Selección Mexicana o Argentina si se llega a presentar la oportunidad.

“Me gustaría dirigir la selección de Argentina o la Selección Mexicana. Si (Gerardo) Martino no sigue, sería un objetivo””, expresó Mohamed en entrevista con el portal ‘Súper Mitre’. Asimismo, el estratega de los Rayados de Monterrey reveló que de momento no tiene interés en regresar a entrenar a Argentina. Sin embargo, dejó abierta la puerta para convertirse en directivo de Huracán, equipo de sus amores.

“Ahora no me dan ganas de volver al fútbol argentino, hay muchas cosas por cambiar. A Huracán no lo volveré a dirigir, pero insisto en que algún día me gustaría ser presidente”, agregó el técnico de la Pandilla.

Después de concluir su primera etapa como entrenador de Monterrey en 2018, Antonio Mohamed partió a España para dirigir a Celta de Vigo. Tras ser destituido por el conjunto gallego, el Turco regresó a Argentina y tomó las riendas de Huracán. Posteriormente, volvió a los Rayados, a quienes llevó a un improbable título en el Apertura 2019.

Mohamed también ha levantado el trofeo de la Liga Mx con los Xolos de Tijuana (Apertura 2012) y con América (Apertura 2014). Además obtuvo el cetro de la Copa Mx (Apertura 2017) con la Pandilla.

