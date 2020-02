Antonio Mohamed acusa distracción por la salida de Rodolfo Pizarro. Antonio Mohamed, entrenador de Monterrey, declaró que la situación que se dio al interior del club con Rodolfo Pizarro y su petición para salir del equipo para fichar con Inter de Miami, escuadra de la MLS, fueron un distractor para todo el equipo, sin embargo, detalló que esto no justifica el mal arranque del Clausura 2020 de los actuales campeones de la Liga Mx.

Sí fue algo que quieras o no género una distracción, pero no es justificante para no ganar algún partido de esta semana. “Lo de Rodolfo fue algo que no esperábamos. Sí nos trastoca un poco el armado del equipo, pero tenemos el plantel para suplantarlo“. -Antonio Mohamed pic.twitter.com/JTyZcVjuTH — Luis Rodriguez (@Luis17Rdz) February 14, 2020

“Sí fue algo que quieras o no fue distractor, pero no es justificativo para no ganar partidos, tuvimos oportunidad para ganar y por diferentes circunstancias no fuimos capaces de hacer, esperemos que hayan sido los últimos puntos que dejamos pasar”, declaró el ‘Turco’ en conferencia de prensa.

🤠🎙️ | “No hay que reprocharle a Pizarro”, Antonio Mohamed 📽️ | @jera_suarez pic.twitter.com/B17dzoBRbx — Azteca Deportes Noreste (@adnaztecatv) February 14, 2020

Asimismo, Mohamed expresó que no está de acuerdo con que su escuadra ya no tenga la oportunidad de contratar un refuerzo más ante la súbita salida de Rodolfo Pizarro, por lo que considera “injusto” el momento por el que atravesó la Pandilla.

“Leal sí, porque es parte de lo que puede suceder, nosotros no podemos hacer lo mismo. El tema es que la liga americana (MLS) no cierra (registros); ahí lo veo injusto. Nosotros no tenemos manera de agarrar uno de ellos, habría que revisar esa situación. Estaría bueno que la ventana quede abierta cuando suceda algo como ahora”, agrego el estratega argentino.

Antonio Mohamed siente que #Rayados y los equipos de 🇲🇽 están en desventaja con respecto a los de la #MLS "Tienen la ventana abierta de transferencias todo el año casi y a nosotros se nos cierra. Ojalá que podamos como liga mexicana tomar cartas en el asunto"@oncediariomx pic.twitter.com/qMD071gCyk — Adrián Maldonado (@Adrian_MQ) February 14, 2020

Tras varias semanas de rumores y de intensas negociaciones, finalmente el pasado miércoles Monterrey anunció la salida de Rodolfo Pizarro, quien viajó de inmediato a Miami para cerrar su fichaje con la franquicia de expansión que debutará en la MLS en unas semanas.

