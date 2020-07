Antonio Leone joven mexicano con Los Ángeles FC.

Los Ángeles FC firmó este jueves al seleccionado mexicano Antonio Leone para que juegue en el primer equipo, junto a otros dos canteranos, Christian Torres y Erik Dueñas.

Leone también cuenta con la nacionalidad estadounidense ya formó parte de las convocatorias de México y Estados Unidos. En el Tri estuvo en la concentración del equipo Sub 17 en marzo pasado en el Centro de Alto Rendimiento.

Tony Leone, como se le conoce y quien en la actualidad tiene 16 años de edad, fue ganador del Balón de Oro de la USSDA en la temporada 2017-18 dentro del equipo de LAFC pero en categorías inferiores.

Leone marcó ocho goles en 23 partidos para el equipo Sub 14. Un año después fue nombrado el mejor jugador de la Academia Sub 15 durante los Playoffs y Campeonatos y guió a la Sub 15 a un récord de 22 juegos ganados. Uno empatado y uno perdido.

Leone es de los primeros jugadores de la Academia del LAFC en firmar un contrato con el primer equipo, por lo que ya forma parte del plantel que disputará el torneo MLS is Back. Por lo que podría ver minutos en el certamen, en busca de seguir creciendo como futbolista profesional.

Tony Leone es nacido en Long Beach, California, pero también tiene la nacionalidad mexicana. Si bien ha sido seleccionado estadounidense Sub-16. En la actualidad forma parte de la Selección Mexicana de esa categoría e incluso ha participado en torneos con el Tri como por ejemplo la AGS Cup 2019, en España.

Con Antonio Leone, Los Ángeles FC cuentan con tres mexicanos, pues también están el portero Pablo Sisniega y el delantero Carlos Vela .

