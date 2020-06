Antonio Carlos Santos revienta a Miguel Herrera. Antonio Carlos Santos opinó por enésima ocasión de la actualidad de América y esta vez propinó un consejo a Miguel Herrera. El ‘Negro’ afirmó que los Azulcremas no juegan bien, por lo que pidió al Piojo que implemente un estilo “americanista” y no “atlantista” en sus encuentros, en clara referencia al pasado del técnico de las Águilas con los Potros de Hierro.

Antonio Carlos Santos aseguró que Miguel Herrera aún tiene filosofía de atlantistahttps://t.co/oa6CyXtAoP — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 29, 2020

“Yo lo que quiero es el bien del América, mi critica va a su juego, a por qué el América no juega bien. No me importa qué sea del DT, pero que trabaje como americanista y no como Atlantista”, expresó Santos en entrevista con ESPN.

Antonio Carlos Santos y la situación de las críticas a Miguel Herrera. ⚽🦅https://t.co/JvG2rZ868O — Futbol Picante (@futpicante) June 29, 2020

El exjugador de las Águilas aprovechó la oportunidad y mandó un recadito a Giovani dos Santos, a quien señaló de no tener un entrenador que lo ayude a enderezar su carrera. “El Barcelona se fijó en él por algo, pero la fortuna le sonrió muy joven, le faltó tener un técnico capaz de enderezarlo futbolísticamente”, agregó.

Por último, Antonio Carlos Santos revivió la polémica que ha sostenido en los últimos meses con Rodolfo Pizarro, futbolista de Inter de Miami, y aseguró que ayudó a que el ‘Joker’ fuera conocido, debido a que a su parecer carece de talento y es sobrevalorado por los aficionados y medios de comunicación.

"(Rodolfo) Pizarro es más conocido por los cinco minutos que le di"…😮https://t.co/urJPQjJZ8Q — Futbol Picante (@futpicante) June 29, 2020

“Está sobrevalorado, un jugador que no tiene goles, no tiene asistencias, pero tiene buen promotor. Es más conocido por los cinco minutos que le di”, finalizó.

