Antonio Brown se entrega a la policía en Florida

Drew Brees afirma que regresaría con Nueva Orleans. Una de las grandes historias de la agencia libre de 2020 de la NFL es el futuro de Drew Brees. El histórico mariscal de campo de los Santos de Nueva Orleans podrá decidir por segunda vez en su carrera dónde jugará; sin embargo, aún se desconoce si el pasador de 41 años está listo para enfrentar una nueva campaña.

En el marco de los entrenamientos del Pro Bowl, Brees dio un poco de claridad sobre su futuro. En entrevista con Jane Slater, NFL Network, el mariscal de campo aseguró que si regresa para su vigésima temporada en la liga lo hará con Nueva Orleans.

If Drew Brees plays in 2020, it’ll be with the #Saints, making his future less cloudy but still somewhat uncertain. #GoSaints https://t.co/7FiPpSDaZV — NFL Spin Zone (@NFLSpinZone) January 24, 2020

“Nunca había estado en la situación en la que estaría reflexionando acerca del pensamiento de retirarme. Para mí…no sé qué tanto ha sido con los Santos, he jugado con ellos 14 años, no es acerca de si logramos acordar, es cuándo lo lograremos. En esta etapa de mi carrera, no está por sentado que regresaré cada año, pero cuando llegue el momento, siempre seré un Santo”, declaró Brees.

Drew Brees wants to "take a deep breath and decompress" before deciding whether to come back for a 20th season. But GM Mickey Loomis said the Saints "obviously" want him back. https://t.co/IAw7X2QFdn — Mike Triplett (@MikeTriplett) January 23, 2020

El mariscal de campo egresado de la Universidad de Purdue fue seleccionado por los Cargadores de San Diego en el draft 2001. En su primera oportunidad en la agencia libre (2006), Brees escogió a Nueva Orleans sobre los Delfines de Miami en una decisión trascendental para ambas franquicias.

Russell Wilson & Drew Brees, Pro Bowl 2013 & 2020 pic.twitter.com/vL39eQBZxo — Sam HawkBadger (@hwkbgr) January 24, 2020

Con los Santos, Drew Brees consiguió el primer título en la historia del equipo (Super Bowl XLIV); además, se ha convertido en un pasador histórico al poseer prácticamente todos los récords de la NFL. Brees es líder de todos los tiempos en pases de anotación (547), yardas (77,416), pases completos (6,867), porcentaje de pases completos (67.6%) y es el cuarto en victorias (incluyendo playoffs) con 171.

Drew Brees es participe de una de las clases de agencia libre más interesantes de los últimos años gracias al gran número de mariscales de campos exitosos disponibles. Tom Brady, Philip Rivers, Dak Prescott y el suplente de Brees, Teddy Bridgewater, son solo algunos de los nombres que acompaña a la leyenda de la NFL.

