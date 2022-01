Antonio Brown rompe el silencio y arremete contra coach.

Da las primeras declaraciones sobre lo sucedido en el juego entre Buccaneers vs Jets y le tiró al coach de Tampa Bay.

La novela entre los Buccaneers y Antonio Brown parece que se había terminado, pero el receptor abierto avivó todo y hasta le echó un cerillo para hacer la llama más grande. Pocos entendieron las acciones de AB en el partido contra los Jets de la semana 17, pero él lo explica un poco más a detalle.

El mismo Antonio Brown acusa a los Buccaneers de forzarlo a jugar lesionado, o por lo menos, eso es lo que alega el receptor y de hecho, esa fue la razón de que se saliera del campo a medio partido para después ser cortado por la franquicia de Tampa.

A través de su abogado, Antonio Brown dio una declaración sobre lo sucedido en el emparrillado y mencionó que no sólo se le obligó a jugar con un dolor insoportable en el tobillo, también se le inyectó un medicamento que la Asociación de Jugadores de la NFL ha alertado de su uso.

“Me senté al margen y mi entrenador se acercó a mí, muy molesto, y me gritó: ‘¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?’ Le dije: ‘Es mi tobillo’. Pero él lo sabía. Estaba bien documentado y lo habíamos discutido. Luego me ordenó que entrara al campo”.

“Le dije: ‘Entrenador, no puedo’. No pidió atención médica, sino que me gritó: ‘¡HAS TERMINADO!’ mientras se pasaba el dedo por la garganta“, fue la declaración de Antonio Brown.

“Sé que estábamos perdiendo ante los Jets y eso fue frustrante para todos. Pero no pude hacer jugadas de futbol en ese tobillo. Sí, salí del campo. Pero hay una gran diferencia entre lanzar desde la línea y recibir golpes, en comparación con trotar fuera del campo. Estoy reflexionando sobre mi reacción, pero hubo un disparador. El disparador fue que alguien me dijo que no podía sentir dolor“, agregó AB.

En sus declaraciones, Antonio Brown deja en claro que no tienen nada en contra de la franquicia de los Buccaneers, sino todo lo contrario, les agradece la oportunidad que le dieron de ser campeón del Super Bowl, tampoco tiene ningún tipo de problema con sus compañeros, a los que también les agradeció.

Pero con el entrenador en jefe, Bruce Arians, ahí sí hay un conflicto. Porque no sólo la acusación sobre ponerlo a jugar lastimado, sabiendo que no estaba para jugar, según AB. “Yo no renuncié. Fui cortado. No le di la espalda a mis hermanos. Fui echado. Ser despedido en la banca por tener una lesión dolorosa era suficientemente malo“.

La cosa es que Antonio Brown publicó pruebas de que Bruce Arians sabía de la lesión de tobillo que lo aquejaba. Una serie de capturas de pantalla entre el receptor y el coach de los Buccaneers, parece demostrar que el entrenador en jefe sabía de la lesión y lo puso a jugar contra los Jets.

