Antonio Brown es acusado de tres delitos en Florida. Los problemas legales para Antonio Brown parecen no tener fin. De acuerdo a ESPN, el polémico receptor agente libre enfrenta tres cargos por un incidente que habría ocurrido el pasado mes de enero y por el cual habría sido arrestado en el estado de Florida.

Antonio Brown has reportedly been charged in connection with an alleged assault that occurred outside his Florida home in January: https://t.co/zHopBkG9ff

— Sports Illustrated (@SInow) April 4, 2020