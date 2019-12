Antonio Brown entrena con los Santos de Nueva Orleans.

El polémico receptor Antonio Brown entrenó este viernes con los Santos de Nueva Orleans, mientras el equipo investiga la situación actual del agente libre. Brown fue dejado en libertad al comienzo de la temporada 2019 de la NFL por los Patriotas de Nueva Inglaterra debido a una denuncia penal de acoso sexual y que hay sobre el jugador.

La llegada de Antonio Brown al campo de entrenamientos de Nueva Orleans se da justo cuando el receptor estrella del equipo, Michael Thomas, se encuentra con una molestia en su mano. Sin embargo, de acuerdo a fuentes cercanas al equipo, no se espera que Thomas pierda actividad por esta lesión.

El extravagante ofensivo publicó una serie de tweets en las últimas horas, en dónde deja entrever su posible regreso a los emparrillados. Hasta el momento, los Santos de Nueva Orleans no han emitido un comunicado por la visita de Brown a sus instalaciones.

Brown vistió los uniformes de los Raiders y lo Patriotas esta temporada, este último equipo liberó a Brown el 20 de septiembre, solo 11 días después de firmarlo, debido a una investigación de la NFL bajo su política de conducta personal luego de una demanda presentada por su ex entrenadora, Britney Taylor, que asegura que fue agredida sexualmente por Brown en múltiples ocasiones.

Payton said they had 6 WRs in for workouts today

No roster move at this time#Saints

— New Orleans Saints (@Saints) December 27, 2019