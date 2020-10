Antonio Brown acuerda con los Bucaneros de Tampa Bay. La carrera de Antonio Brown parecía estar acabada tras ser cortado de dos equipos en cuestión de semanas durante 2019 y por sus múltiples problemas con la ley, sin embargo, acaba de recibir una nueva oportunidad. De acuerdo a Adam Schefter, reportero de ESPN, el polémico receptor acordó un contrato con los Bucaneros de Tampa Bay.

Breaking: Antonio Brown and the Buccaneers have reached agreement on a one-year deal, sources tell @AdamSchefter. Language still has to be finalized, COVID protocols passed, but Brown is likely to make his Bucs’ debut in Week 9 against the Saints. pic.twitter.com/K14eD7tt0n — SportsCenter (@SportsCenter) October 23, 2020

Según Schefter, el acuerdo sería por un año y estaría sujeto a que Brown apruebe sus exámenes físicos y de COVID-19. AB11 podría unirse al equipo en los próximos días y haría su debut en la semana 9, cuando su nuevo club se enfrente a los Santos de Nueva Orleans. Esta será la segunda ocasión que Antonio tenga la oportunidad de recibir pases de Tom Brady.

Sources: The #Bucs have been quietly working on a deal with WR Antonio Brown and it’s now

"very close.” Tom Brady has been pushing for this for some time. Now looks to be happening. Brown is on his way to TB. — Ian Rapoport (@RapSheet) October 23, 2020

Adam Schefter informó que la directiva de los Bucaneros buscaba concretar un acuerdo con Brown para reunirlo con Brady. En medio de esto, los Halcones Marinos de Seattle también tenían interés en fichar a Brown.

¡Antonio Brown tiene nuevo equipo! 🚨⁰Los @Buccaneers y el receptor @AB84 llegaron a un acuerdo por un año; haría su debut para la semana 9. ⁰⁰#NFLEspañol #GoBucs pic.twitter.com/ORR36nuzKR — NFL en Español (@NFLEspanol) October 23, 2020

Tom Brady presionó a los Bucaneros desde el verano para que hicieran un esfuerzo por adquirir a Antonio Brown, quien se encontraba libre desde que fue cortado por los Patriotas de Nueva Inglaterra en las primeras semanas de la temporada de 2019.

Los Bucaneros refuerzan con la llegada de AB11 un cuerpo de receptores golpeado por las lesiones. Mike Evans ha jugado desde la semana 4 con un tobillo lesionado, mientras que el equipo apenas recuperó a Chris Godwin, quien sufrió una lesión del tendón de la corva. Asimismo, Scotty Miller ha tenido problemas de cadera.

Tom Brady has been “pushing” for the Bucs to sign Antonio Brown, per @RapSheet pic.twitter.com/e483sLgXTu — Bleacher Report (@BleacherReport) October 23, 2020

Antonio Brown fue cambiado durante la temporada baja de 2019 por los Acereros de Pittsburgh a los Raiders, entonces de Oakland. El receptor estuvo toda la pretemporada con los californianos, pero sus constantes choques con el gerente del equipo, Mike Mayock, lo llevaron a ser dejado en libertad previo al comienzo de la temporada.

Y es oficial🚨 El WR Antonio Brown es la nueva pieza del 🐐 en Tampa Bay, tras firmar por una temporada. Estará disponible a partir de la semana 9. pic.twitter.com/INU0iG4Qwz — NFL Latino TV 🏈 (@NFLlatinoTV) October 23, 2020

Tras convertirse en agente libre, Brown acordó un contrato de un año con los Patriotas, pero apenas disputó un juego y fue liberado de nueva cuenta, tras conocerse las acusaciones que realizaron dos mujeres en su contra por acoso y abuso sexual.

