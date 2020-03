Antonio Briseño rechazaría un recorte salarial por parón de la Liga Mx. Antonio Briseño, defensor de Chivas, mostró su negativa a tomar un recorte salarial ante la inactividad de su club en la Liga Mx. El zaguero, quien jugó un par de años en Europa, aseguró que debido a que cuenta con muchos gastos no estaría en posibilidad de recibir una cantidad menor de dinero a la que acordó con Guadalajara.

“En lo personal, como todos tenemos proyectos por construir y un patrimonio, no podría. Me endeudé en muchas cosas, contemplo mi sueldo, hablo a título personal, yo no. Los que ganan demasiado en Europa, si ellos quieren pues cada quien, uno tiene necesidades en base a su sueldo, yo en lo personal no”, expresó el Pollo.

Además, el central del Rebaño Sagrado informó que no se ha contemplado esta posibilidad al interior de la escuadra y mostró su compromiso a realizar sus entrenamientos en su hogar, debido a la suspensión de las prácticas colectivas en las instalaciones del club.

“No sabemos nada de eso, a final de cuentas es un tema muy delicado para todos, no me corresponde hablar. Nos corresponde llevar el trabajo en casa, el club nos ha facilitado todas las herramientas. En lo que se rumora porque no hay nada oficial, no se ha tocado nada el tema del salario”, agregó.

Los recortes de sueldo han sido una solución implementada por algunas franquicias del balompié europeo, ante la imposibilidad de generar ganancias a través de sus compromisos, los cuales se encuentran detenidos debido a la pandemia de COVID-19.

Este martes, la directiva de Barcelona informó a todos los integrantes de sus equipos deportivos que recibirían un recorte del 70% a su sueldo, medida que se extenderá hasta que el gobierno de España levante el estado de alerta que implementó ante la crisis sanitaria.

