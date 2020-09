Antonio Briseño lanza insulto a Gignac en pleno partido. El sábado por la noche, en el último juego de la jornada 8 del Guard1anes 2020, Antonio Briseño y André-Pierre Gignac protagonizaron un pequeño pleito que finalizó solo segundos después de su inicio. Sin embargo, este lunes se reveló el motivo por el cual el francés enfureció contra el defensor de las Chivas.

En redes sociales circuló un video en el que el Pollo se ve claramente en plena provocación al ariete de los Tigres. El zaguero central, quien entró de cambio al juego, gritó “me pelas la verga” a Gignac, lo que causó una variedad de reacciones entre los cibernautas.

Me pelas la v****” le dice Briseño a Gignac.

Antes de esta ‘poética expresión’ de Briseño, ambos jugadores chocaron en la línea de meta, en donde André-Pierre lanzó un empujón al Pollo. El defensor de Guadalajara no se intimidó y encaró de inmediato al galo, quien se ganó la tarjeta amarilla por su berrinche. Briseño y Gignac continuaron con el intercambio de insultos y finalmente el zaguero soltó sus finas palabras.

Tras conocerse el video, Antonio Briseño se defendió de las críticas y aseguró que se dicen muchas cosas feas dentro de la cancha. “Para todos los que dicen que nos decimos cosas en la cancha, pues sí, nos dijimos cosas y nos decimos cosas mucho más feas. Gignac es mi amigo, es un tipo que lo aprecio, estuve con él un año y al final del partido un abrazo, un saludo y vámonos”, expresó el Pollo en un video.

“Decirle una cosa como esa a Gignac, me parece una bajeza de Briseño. Agredió de una manera vulgar y de lo peor. Gignac no utiliza ninguna palabra altisonante. No dice groserías. Nunca ha insultado a los árbitros"

