Antonio Briseño: Chivas será campeón este torneo

Antonio Briseño: Chivas va a ser campeón este torneo. Este parón nos hizo más fuertes.

El ‘Pollo’ no huye al reto de levantar el título con Chivas de Guadalajara cuando se reanude el Clausura 2020 de la Liga MX.

Antonio Briseño fue categórico: “Vamos a ser campeones en este Clausura 2020”, mencionó en charla para Agenda FOX Sports en Casa.

"CHIVAS VA A SER CAMPEÓN ESTE TORNEO"#AgendaFOXenCasa Para Antonio Briseño se compromete 💪 "Este parón nos hará más fuerte a Chivas" @ruubenrod @MonicaArredondo ➡ https://t.co/z5DDUICZr2 pic.twitter.com/ynBzlfU8HE — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 16, 2020

Antonio Briseño se compromete y asegura que “este parón nos hará más fuerte a Chivas”.

Y es que el ‘Pollo’ considera que el ‘Rebaño Sagrado’ volverá al torneo fortalecido tras la contingencia del COVID-19:

“Vamos bien y nos falta por mejorar muchas cosas; pero este parón nos hizo más fuertes a nosotros”, reiteró.

Antonio Briseño fue el invitado de lujo en Agenda FOX Sports en Casa junto a Mónica Arredondo y Rubén Rodríguez. Quien lamentó la situación que se está viviendo en el Ascenso MX.

“En México a los 24 años ya no sirves; no tienes cabida porque no puedes jugar la Sub-20 y sólo existe el Ascenso MX, a lo mejor la Segunda División pero también tiene límite en las edades”.

"EN MÉXICO A LOS 24 AÑOS YA NO SIRVES"#AgendaFOXenCasa Antonio Briseño puso el ejemplo de Carlos Vinicius con Benfica: En dos años pasó de hacer pruebas en Brasil… a costar 20 millones de euros@ruubenrod @MonicaArredondo ➡ https://t.co/z5DDUICZr2 pic.twitter.com/Bbx3Gqeh3f — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 16, 2020

Ante ello, puso el ejemplo de Carlos Vinicius, actual delantero del Benfica que en dos años pasó de hacer unas pruebas a costar 20 millones de euros.

Antonio Briseño puso el ejemplo de Carlos Vinicius con Benfica:

En dos años pasó de hacer pruebas en Brasil… a costar 20 millones de euros.

Por otra parte, el ‘Pollo’ compartió cómo fue la aventura a Europa, la cual tomó por culpa del ‘Pacto de Caballeros’:

“A los 22 años pedí salir (de Tigres) para crecer y dar el salto de calidad; llegué a Veracruz y después lo de Europa. El ‘Pacto de Caballeros’ aún seguía vigente y tomé la mejor decisión de mi vida, que fue emigrar para hacerme hueco en una liga diferente”.

EMIGRÓ A EUROPA 'GRACIAS' AL 'PACTO DE CABALLEROS'#AgendaFOXenCasa Antonio Briseño comparte cómo fue la aventura que tomó para emigrar al 'Viejo Continente': "Fue la mejor decisión en mi vida" @ruubenrod @MonicaArredondo ➡ https://t.co/z5DDUICZr2 pic.twitter.com/lvhgo281G0 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 16, 2020

Antonio Briseño: Chivas va a ser campeón este torneo.

Para finalizar, Antonio Briseño relató los aprendizajes que le dejó la Primeira Liga. “Fueron dos años donde me consolidé en la liga portuguesa, me reconocieron como uno de los mejores defensa aún descendiendo. Eso me dio la oportunidad de llegar a un equipo tan grande como Chivas”.

