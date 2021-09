Antoine Griezmann asegura estar triste por dejar Barcelona. En las últimas horas del cierre del mercado de fichajes de verano, Barcelona y Atlético de Madrid concretaron un acuerdo que regresará a Antoine Griezmann a los Colchoneros, tras un paso de dos años con los Blaugranas. Una vez que se confirmó el trato, el delantero francés se despidió de los aficionados del equipo y aseguró estar triste por su salida.

Y el Atlético de Madrid, ya disfruta del regreso de Antoine Griezmann: la imagen del francés, aparece en los distintos rincones del Wanda Metropolitano. pic.twitter.com/ilHf0YzEi7 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 1, 2021

“Querido Culers. Me despido agradeciendo vuestro cariño. Lo di todo por esta camiseta, me he implicado con este gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar más de vosotros en las gradas, pero orgulloso de haber sido uno de los vuestros”, publicó en redes sociales.

Griezmann llegó en 2019 a los Culés, después de que estos desembolsaron 120 millones de euros por su carta a los Rojiblancos, pero en sus dos únicas temporadas con el club fue más criticado que reconocido por los aficionados y la prensa, quienes señalaron que no vivió a las expectativas que se tenían.

La salida del francés, que en su momento fue un fichaje bomba para los Blaugranas, llegó en un momento en que Barcelona enfrenta una crisis financiera. Con la venta de Antoine, el equipo catalán obtiene un respiro al bajar considerablemente su masa salarial, uno de los problemas que ocasionó que Lionel Messi no pudiera seguir en el club.

Griezmann un 10 como personalidad, trabajo y compañerismo. Pero se le fichó para ser una estrella mundial ofensiva, y no ha rendido nunca como tal ni de lejos (y este año había empezado fatal, quizás porque sabía lo que pasaría). No creo que futbolísticamente perdamos mucho. — Jordi Wild (@JordiWild) September 1, 2021

Barcelona vendió en 40 millones de euros a Griezmann a Atlético de Madrid y presentó una pérdida de 80 millones de euros netos por una relación que apenas duró un par de años.

