Anthony Fauci cree que la temporada de MLB podría estar en riesgo. Debido al brote de COVID-19 en los Marlines de Miami, el doctor Anthony Fauci, encargado de la estrategia para combatir la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, aseguró que la temporada 2020 de Grandes Ligas “esta en riesgo”; sin embargo, expresó que de momento no se deben detener las acciones y señaló la necesidad de realizar un análisis de la situación “día a día”.

The Miami Marlins' coronavirus outbreak could endanger the MLB season, Dr. Anthony Fauci says, but he doesn't believe games need to stop now. https://t.co/OKsfI4Z56z — News4JAX (@wjxt4) July 28, 2020

“Esto podría ponerlo en peligro. No creo que deban detenerse, pero solo tenemos que seguir esto y ver qué sucede con otros equipos día a día”, expresó el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en entrevista con el programa de la cadena ABC, ‘Good Morning America.

“I don’t believe they need to stop, but we just need to follow this and see what happens with other teams on a day-by-day basis.” – Dr. Anthony Fauci #MLB @Marlinshttps://t.co/sRJgTdo1Ne — KSL Sports (@kslsports) July 28, 2020

Fauci indicó su confianza en que los protocolos implementados por la MLB bastarán para poder sortear las dificultades que implican jugar durante la pandemia de COVID-19. Asimismo, lamentó la crisis sanitaria que viven los Marlines, que, de acuerdo a reportes, tienen 17 casos confirmados del virus SARS-CoV-2.

#MLB Más casos positivos. La organización de los Miami Marlins suman cuatro casos positivos de Covid-19 informa Ken Rosenthal de The Athletic ⚾️🤯 pic.twitter.com/kNVZdDJmRI — Formación Especial ⚾️ (@FEBeisbol) July 28, 2020

“Las Grandes Ligas, los jugadores, los dueños, los managers, han puesto mucho esfuerzo en reunirse y poner protocolos que creemos que funcionarían. Es muy desafortunado lo que sucedió con los Marlins”, añadió el doctor.

Durante una entrevista con MLB Network, el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, reveló que consideraría suspender una parte, o por completo, de la temporada 2020 si un equipo deja de ser “competitivo” ante un gran número de bajas por coronavirus.

NEW: As the Miami Marlins remain isolated in Philadelphia, four more members of the team tested positive for COVID-19 today, bringing the total to 18. Tonight’s Yankees/Phillies game has been postponed due to Miami exposing the Phillies’ stadium visitor clubhouse and dugout. — Travis Akers (@travisakers) July 28, 2020

“Un equipo que pierde un número de jugadores que lo convierta completamente en un ente no competitivo sería un problema que tendríamos que abordar y pensar en hacer un cambio. Si eso estuvo nos cierra una parte de la temporada, toda la temporada, eso depende de las circunstancias. Lo mismo con respecto a toda la liga. Llegas a cierto punto en toda la liga donde se convierte en una amenaza para la salud, y ciertamente cerraríamos todo en ese punto”, mencionó Manfred.

None of this "health and safety" crap for Rob Manfred! Apparently the standard is "completely non-competitive." And note, that's the standard for a *team* to take a *pause,* not the standard for the league to shut down. The show must go on, apparently. #MLB #COVIDIOT pic.twitter.com/vsEHLnvgp8 — Megan (@jmegan) July 28, 2020

Debido al brote de COVID-19 en Miami, la MLB determinó suspender la serie entre Orioles de Baltimore y los Marlines, así como la de Yankees de Nueva York vs Phillies de Philadelphia, este último equipo disputó tres partidos durante el fin de semana pasado ante Miami.

