Anthony Castonzo continuará en Indianápolis al firmar una extensión. A pesar de coquetear con la idea de retirarse, Anthony Castonzo decidió continuar en la NFL y los Potros de Indianápolis decidieron mostrar compromiso y lealtad al tackle izquierdo al otorgarle una extensión de contrato. De acuerdo a Tom Pelissero, insider de NFL Network, Indianápolis y Castonzo acordaron un nuevo vínculo laboral por las próximas dos temporadas a cambio de 33 millones de dólares.

The #Colts are signing LT Anthony Castonzo to a two-year, $33 million contract extension, source said. — Tom Pelissero (@TomPelissero) March 15, 2020

El promedio anual de 16.5 mdd que devengará Castonzo será la cifra más alta para un tackle izquierdo en la NFL, sin embargo, no la mayor para un liniero ofensivo. Lane Johnson, tackle derecho de las Águilas de Philadelphia, continúa como el mejor pagado al percibir un 18 mdd por campaña.

Per @spotrac, the new deal makes Anthony Castonzo the highest paid LT in the NFL by AAV. pic.twitter.com/h85SafIjLF — Jim Ayello (@jimayello) March 15, 2020

De acuerdo al sitio especializado en estadísticas ‘Pro Football Focus’, Anthony Castonzo fue el séptimo tackle mejor clasificado de la NFL, al tener una calificación de 81.3 en 2019. Además, su efectividad en la protección del juego aéreo fue sobresaliente. El liniero solo permitió cinco golpes al mariscal de campo y 34 presiones en toda la temporada pasada.

REPASO DEL DÍA 1️⃣ #CBA aprobado por jugadores 2️⃣ #Ravens: Calais Campbell de #Jaguars por una 5ta ronda 3️⃣ #Titans: QB Ryan Tannehill por 4 años y $118M 4️⃣ #Colts: LT Anthony Castonzo por 2 años y $33M 5️⃣ #Texans: CB Bradley Roby por 3 años y $36M — No Huddle (@nflnohuddle) March 15, 2020

El contrato otorgado por los Potros no solo es una sabia inversión, sino una muestra de aprecio hacia su tackle, quien seriamente pensó el retirarse de los emparrillados. Durante el Combinado de la NFL, el cual se realiza anualmente en Indianápolis, Chris Ballard, gerente general, anunció que Castonzo regresaría para la temporada de 2020.

Anthony Castonzo never wanted to leave Indy, and now cashes in to do it. https://t.co/3u2yvMbf2H — Ian Rapoport (@RapSheet) March 15, 2020

Programado para ser agente libre en unos días, Anthony Castonzo no estaba listo para dejar la única franquicia para la que ha jugado en la NFL desde su ingreso en 2011 y firmó una extensión de contrato para permanecer en Indianápolis.

