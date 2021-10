Ansu Fati descartado por Barcelona para jugar ante Alavés.

Continúa con molestias en la rodilla derecha; otros cuatro titulares también quedan fuera.

Ansu Fati destaca entre los jugadores habituales titulares que no tendrán participación con el Barcelona ante Alavés en LaLiga.

El español permanece con molestias en su rodilla derecha, opuesta a la que recibió cirugía, y los culés prefieren darle descanso.

La idea está enfocada en contar con su presencia para el partido de la UEFA Champions League ante Dinamo Kiev el próximo 2 de noviembre.

Asimismo, otros jugadores que no podrán jugar con los blaugranas ya que Sergi Roberto sigue con molestias musculares y tampoco estarán disponibles Frenkie de Jong, Pedro González ‘Pedri’, Ronald Araujo y Martin Braithwaite.

Sergi Barjuan, quien llegó en sustitución del neerlandés Ronald Koeman , debe recurrir a juveniles formados en La Masía para encarar su próximo compromiso.

La apuesta del estratega interino será considerar a los canteranos Nico González y Pablo Páez Gavíria ‘Gavi’ junto con el regreso del francés Ousmane Dembelé.

Barcelona viene de sufrir dos derrotas seguidas ante Real Madrid y Rayo Vallecano , pero intentarán recuperar el rumbo en la liga española.

Por otra parte, Joan Laporta salió a hablar tras la destitución de Ronald Koeman y para presentar a Sergi Barjuan, quien estará de forma interina dirigiendo al Barcelona. El presidente culé fue asediado con las preguntas sobre Xavi Hernández como entrenador y no lo descartó.

“Nunca he cambiado el discurso. Siempre he dicho que acabará siendo entrenador del Barça. Me gustaría que lo fuera durante mi presidencia, pero no sé cuándo”, sentenció en conferencia.

Sobre la experiencia que tiene Xavi ahora como entrenador del Al-Sadd en Catar, Laporta sentenció que lo ha visto crecer y tiene buenas referencias sobre esta faceta.

