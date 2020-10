Angeliño del Leipzig asegura que se aburre viendo futbol.

El nacido en Coristanco tuvo una breve etapa en la Premier League.

José Ángel Esmoris Tasende ha arrancado la temporada 2020/21 con el RB Leipzig como nunca antes. Apodado ‘Angeliño’, el lateral izquierdo del club alemán ha anotado cuatro goles en seis partidos en todas las competiciones, tres más de los que logró el año pasado.

El español acredita su mejoría a Julian Nagelsmann y la confianza que ha recibido de parte del joven entrenador.

“Estoy mejorando todavía más. Después de los primeros meses creo que estoy yendo a más. Se le nota que le gusto y eso a mí me motiva, que me dé esa libertad para expresarme en el campo”, relató Angeliño en entrevista con MARCA.

Por lo tanto, uno de los laterales más sobresalientes de la Bundesliga, el español declaró que no es aficionado al mismo deporte que practica, a pesar de disputar una de las ligas más competitivas del orbe.

“No, no. Cero. Me aburro viendo futbol. Partidos muy especiales sí. Hoy por ejemplo (en UEFA Champions League). No sé ni quién juega. Prefiero mis series y mis películas”, apuntó.

Además el lateral izquierdo estuvo seis meses en el Manchester City, a finales del 2019, pero no logró impresionar a Pep Guardiola.

Mientras que este verano, se le vinculó con el Barcelona, mismos acercamientos a los que se refirió como verdad.

Angeliño del Leipzig asegura que se aburre viendo futbol.

Finalmente “algo salió de interés, pero el Leipzig tiró bastante para que volviese y en mi cabeza quería estar tranquilo y seguir disfrutando del futbol, como lo estaba haciendo los últimos meses”, finalizó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen