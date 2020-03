Angélica Fuentes confiesa como la enamoró Jorge Vergara.

View this post on Instagram

El próximo 8 de octubre lanzo la primera temporada de mi podcast @SerMas_podcast #SerMasparaHacerMas. Estoy muy contenta de compartir este proyecto con ustedes. Esperen invitados con historias inspiradoras y muchos aprendizajes. No hay límites cuando tienen un propósito y creen en ustedes mismos. Síganos en @SerMas_podcast