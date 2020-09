Ángeles Ortiz ya tiene terna para su entrenador nacional.

La plusmarquista en impulso de bala categoría F57/58, María de los Ángeles Ortiz Hernández, reveló que ya se está en la recta final de la selección de lo que será el entrenador nacional que la conduzca en el camino hacia los Juegos Paralímpicos del próximo año.

Sabedora que todos los minutos del día son indispensables para defender sus oros del 2012 y 2016, ganados un ocho de septiembre. Ángeles indicó que tras el análisis hecho con el área metodológica de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ya se tienen a los tres candidatos finales.

Y es que los competidores contrincantes de los demás países ya entrenan desde hace varios días. Según el programa diseñado por la asesora técnica del equipo, la experimentada cubana Xiomara Rivero Azcuy, en estas semanas ya se tendría que implementar lo necesario para llegar al 100 por ciento a la justa del próximo año, pero se han retrasado por el tema administrativo.

Sin embargo se dijo agradecida por el respaldo del área correspondiente en Conade, el Comité Paralímpico Mexicano y la Federación Mexicana de Deporte Sobre Sillas de Ruedas para apresurar la selección del nuevo entrenador.

Se trata de un profesor azteca, que está en el equipo chileno de la especialidad paralímpica; también está un coach brasileño que la multicampeona internacional conoce ya de hace años y que ostenta atletas con récords del mundo; y el tercer seleccionado es un timonel cubano, recomendado precisamente por Rivero Azcuy.

Una última propuesta es que Ortiz Hernández se traslade a uno de esos países para concentrarse allá, pero eso será determinación de la instancia federal.

“Es un tema que ya nos llevó mucho tiempo, si volteamos atrás, desde marzo no tengo entrenador, llevo medio año entrenando sola. De pronto me estuvo apoyando unas semanas un excoach, y me ayuda ‘Xio’ de lejos, pero no es lo mismo, por eso estamos presionando para tener respuesta.

“Seguramente será otra semana perdida, o 15 días tal vez. Y así nos vamos, es una pena que la burocracia aquí está a todo lo que da, y que sigamos batallando con ese tema. Yo debo seguir con mi mentalidad arriba, positiva, férrea y entrenando como puedo”, señaló.

Finalmente, Ortiz Hernández agradeció a su legendario amigo Óscar Camacho, por el respaldo que le ha dado para trabajar la parte física en las instalaciones del Gimnasio Anytime Fitness Boca del Río, que se ha convertido en uno de los nuevos cubiles para “La Leona”, donde fue gratamente recibida.

