Ángeles Ortiz viaja a Campeonato Mundial de Para Atletismo. Con las ilusiones intactas, como si fuera la primera vez. Así despegó del aeropuerto “Heriberto Jara Corona” la multimedallista internacional en impulso de bala María de los Ángeles Ortiz Hernández a París, para competir en el Campeonato Mundial de Para Atletismo.

“Voy motivada, contenta, tranquila. He entrenado mucho, cuidando mi brazo y mi hombro, después de las operaciones del año pasado.

“Este año es muy importante porque tendremos este Mundial y luego los Juegos Parapanamericanos, pero el año que viene lo será aún más porque tendremos el Mundial definitivo y los Juegos Paralímpicos”, subrayó.

“La Leona” voló de Veracruz de la Ciudad de México, para posteriormente trasladarse a Madrid, España, en donde estará unas horas, a la espera de la conexión con París, consciente de la sumatoria de puntos que debe de hacer para París 2024.

“También hay que ir cuidando el brazo, cuidando las marcas, para que el año que viene, que es el año decisivo estemos donde tenemos que estar”, añadió.

El equipo de trabajo de la tabasqueña, conformado por los entrenadores Xiomara Rivero Azcuy, Rodolfo Ortiz Ávila y Ernesto Peralta Méndez, además de la psicóloga Samantha Ortiz Hernández, tiene pronósticos positivos tras los ensayos y los resultados en las dos competencias que lleva en el año, los Grandes Premios de Xalapa, Veracruz y Jesolo, Venecia.

“Me voy con el latir del corazón de mi familia, del latir del corazón de mis amigos que siempre están apoyándome, de empresas cómo Ixic y ON Training que han confiado en mí, así como al Gobierno del estado de Tabasco y al Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

“Con el respaldo de quien me bendice, que me dan buena vibra que me ayudan a sacar toda la fuerza, las ganas, la fe que tengo y el amor que me tengo a i disciplina y a mi México”, sentenció “Angie”.

