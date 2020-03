Ángeles Ortiz exige un espacio para entrenar adecuadamente. Debido a los cierres de los centros deportivos por el COVID-19, María de los Ángeles Ortiz se vio obligada a entrenar en la calle. Hace unos días, la campeona paralímpica, junto a su entrenador Junior Vázquez, aprovecharon un parque en el Fraccionamiento. Hípico del Puerto de Veracruz para su preparación.

Sin embargo, tras pocos días de entrenamiento en dicho lugar, los vecinos del parque se reunieron para prohibirle que continuase con sus ejercicios. Ortiz denunció que tres jefes de manzana le pusieron el alto alegando que ellos pagan el mantenimiento de ese recinto. La campeona paralímpica comentó que ellos tienen miedo de que dañe las instalaciones con sus entrenamientos.

Tras lo ocurrido, Ortiz colgó en sus redes sociales un vídeo donde exhorta a la población a mostrar empatía con los atletas. Explica que hay ciertos ejercicios que no puede realizar en casa por lo que necesita un espacio para prepararse.

En el vídeo Ángeles Ortiz trata de tocar el corazón de los millones de mexicanos para que apoyen a los atletas.

“Lo único que pedimos a la población y a la sociedad es que se solidaricen con nosotros. Estamos tratando de buscar un espacio. Un terreno, un parque en algún lugar público para poder ejecutar los ejercicios que no se pueden hacer en casa o en un espacio cerrado. Lo único que le pedimos a toda la población es que nos apoyen, que se concienticen, que se solidaricen, que nos permitan durante este mes de contingencia que podamos entrenar en estos lugares. No nos vamos a apropiar de los lugares, no vamos a dañar los lugares, no vamos a modificar los lugares solamente somos México”, cerró Ángeles Ortiz en su comentario.