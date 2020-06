Ángel Reyna quiere retirarse en el América.

Está decidido a volver y decir adiós en el equipo, aunque admitió que no ha entablado conversaciones con la directiva. También dejó en claro que hará hasta lo imposible porque se dé el momento.

Reyna fue delantero fundamental con las Águilas. Incluso, fue campeón de goleo , razón por la que la afición azulcrema le tomó gran cariño durante su estancia como elemento azulcrema.

Asegura que “estamos haciendo lo posible” y reveló que le bastarían 10 minutos para agradecer así, al club “donde nació”.

“Estoy viendo si puedo seguir jugando. Mi idea es retirarme en el América y no buscar el regresar y jugar dos torneos. Así juegue 10 minutos, le dé gracias a donde nací, donde se hicieron mis hermanos, donde me han regalado la mejor etapa de mi carrera y mi vida. Todo lo que soy en el futbol, se lo debo al América”, aseguró durante una charla con Rincón Águila.

Durante la entrevista, Reyna agradeció a los demás equipos en los que ha militado; sin embargo, dejó en claro que su sentimiento más profundo proviene del equipo de Coapa.

“A pesar de que he estado en otros equipos a los que creo que no les he quedado a deber nada, porque los he defendido al por mayor y por agradecimiento a ser profesional y al trabajo que me dan, cada uno tiene una parte de mi corazón, pero obviamente el América tiene el mayor agradecimiento porque ahí nací y me hice como jugador y le debo todo. Estoy viendo a ver qué se puede hacer”.

A la par de expresar sus deseos por volver al Nido, Ángel dejó en claro que, de momento, no ha entablado pláticas con directivos, pero manifestó que hará hasta lo imposible porque se dé su regreso.

Ángel Reyna quiere retirarse en el América.

“Evidentemente para poder regresar y jugar unos minutos necesito estar activo y estamos viendo la posibilidad. No he hablado con nadie de la directiva ni nada. Pero no pierdo la esperanza de que se pueda dar un acercamiento de ambas parte y a lo mejor alguna de las personas que sabe que adoro al club, me dé esa oportunidad”.

Síguenos Twitter @ElDictamen en