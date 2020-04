Ángel Reyna augura éxito a Amaury Vergara en Chivas. Ángel Reyna, quien fuera jugador de Chivas, habló sobre la nueva faceta del Rebaño Sagrado al mando de Amaury Vergara, que tomó las riendas del equipo tras el fallecimiento de su padre-Jorge Vergara-, y aseguró que el hijo del otrora magnate podría superar lo realizado por el empresario tapatío en el futbol mexicano.

Ángel Reyna y su 'mal sabor de boca' en su paso por Chivas 🐐👇https://t.co/BUEx4dL655 — Futbol Picante (@futpicante) April 7, 2020

En entrevista en redes sociales con una cuenta no oficial del club, Reyna mencionó que Amaury tendrá un reto para replicar lo logrado por su progenitor. Sin embargo, expresó que ha comenzado con el pie derecho al llenar equipo de jugadores jóvenes y talentosos, lo que le habría ganado a la afición Rojiblanca de inmediato.

ESCÁNDALO EN CHIVAS 😱⚽️

Ángel Reyna, exjugador de Chivas, reveló que Omar Bravo, Néstor y José Manuel de la Torre se quedaron con los premios que dio Jorge Vergara https://t.co/2UZcoh7dF9 — Subrayado.Mx (@subrayadomexico) April 7, 2020

“Amaury tiene un traje muy grande que llenar, pero sé que va a ser más grande que su papá. Con la inversión que se hizo Amaury, se ganó a la afición. Él tiene un equipo joven que le va a venir muy bien al club. Como empresa se necesitaba gente joven en todas las áreas”, declaró el ex jugador de las Chivas.

Además, el ‘Pleititos’, como fue bautizado por su carácter explosivo, auguró que Ricardo Peláez tendrá éxito en Guadalajara debido a que es un hombre “leal”. Asimismo, calificó a Luis Fernando Tena, director técnico, como un “tipazo” y vaticinó que si los todos los elementos logran conjugarse el Rebaño Sagrado podría aspirar a cosas grandes.

#PorSiNoLoViste 🗣 "Lo que pasa es que no servían las buenas intenciones de Jorge Vergara".#Imperdible las palabras de Ángel Reyna cuando estuvo en Chivas 😱 🐐https://t.co/bxpZmx8FEJ — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 7, 2020

“Ricardo (Peláez) es garantía. Es una persona leal y de frente, hay que tenerle paciencia. No es fácil llegar y cambiarles la mentalidad a 80 personas, no sólo al primer equipo… Luis Fernando Tena y su cuerpo técnico son unos tipazos. Yo me la juego por ellos porque son gente honesta y leal. Si hacen entre todos una buena química, Chivas la puede romper”, añadió.

Gracias, @AngelReynaFut por el tiempo. Agradable charla que pueden seguir en la cuenta de Instagram de @Historia_Chivas. “Néstor, “Chepo” de la Torre y Omar Bravo le robaron dinero a Jorge Vergara y a los jugadores”. “José Luis Higuera es un payaso”. Durísimo Ángel Reyna. — Luis Leyva (@luisleyva10) April 7, 2020

Ángel Reyna llegó en el Apertura 2014 como la contratación estelar de las Chivas, empero, las cosas no funcionaron entre el club y él. Después de tres torneos decepcionantes, la directiva de Guadalajara dejó en libertad al atacante, quien apenas marcó un gol en 24 juegos con la playera rojiblanca.

