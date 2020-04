Ángel Reyna acusa de robo a José Manuel de la Torre y a Omar Bravo. Una vez más, Ángel Reyna causa revuelo con sus declaraciones. En esta ocasión el ex jugador de los Tiburones Rojos de Veracruz acusó que Néstor de la Torre, José Manuel de la Torre y Omar Bravo robaron a Jorge Vergara al quedarse con premios que el pagaba a todos los futbolistas de las Chivas.

“Yo le dije a Jorge (Vergara) que ellos le habían robado, y a los jugadores también les robaron. Porque los premios que se ganaban todos los jugadores, mis compañeros en ese entonces. Los premios se los quedaron entre “Chepo” de la Torre, Néstor de la Torre y Omar Bravo, que hicieron un acuerdo entre ellos, afirmó en una entrevista por redes sociales.

En una entrevista con una cuenta no oficial del Rebaño Sagrado, Reyna resaltó la labor de Vergara al frente del equipo e indicó que siempre buscó cumplirse a su afición. Sin embargo, aseguró que el ex propietario no supo rodearse de las personas “correctas”.

“Lo que pasa es que no servían las buenas intenciones de Jorge, si los que realmente tenían que trabajar no lo hacían. Sus intenciones siempre fueron buenas, invirtió en refuerzos cuando la afición lo pidió; hizo el estadio y él se echó el equipo al hombro. Jorge no se rodeó de la gente correcta”, agregó.

Ángel Reyna llegó como el refuerzo bomba de los Rojiblancos para el Apertura 2014, sin embargo, las cosas no resultaron para el atacante, por lo que fue separado del club un par de torneos más tarde. El ex jugador del Rebaño Sagrado relató cómo se dio su salida del equipo y la manera en que Jorge Vergara resolvió este problema.

“Ellos pretendieron enviarme a Chivas San Rafael. Ellos mandan el comunicado con todo y conferencia. Yo les mandé una carta en donde no me podían ni dirigir la palabra. Gracias a Jorge no me quitaron un peso. Llegamos a un acuerdo entre Jorge y yo de forma honesta, él me pagó todo lo que decía el contrato. Con Jorge yo no pude negociar por lo buena gente que era”, expresó.

Ángel Reyna jugó entre el Apertura 2014 y el Apertura 2015 con Chivas. El delantero apenas disputó 14 juegos en su etapa con Guadalajara y solo logró marcar un gol.

