Ángel García Toraño revela que tiene demandado a ESPN. Ángel García Toraño fue una de las víctimas de la pandemia de COVID-19 al ser despedido de ESPN durante 2020. A más de un año de su salida de la empresa, el conductor dio a conocer que tiene demandada a la empresa debido a que no recibió su liquidación conforme a la ley, pese a laborar por más de una década en ella.

Tras 15 años de carrera y ser corrido sin motivo, Ángel García Toraño demandó a ESPN. “No recibí ni una gorra de liquidación por casi 15 años de trabajo”.https://t.co/OCAsDQreig pic.twitter.com/lqsiMRhoHF — Milenio Hidalgo (@MilenioHidalgo) September 20, 2021

“Estamos en un juicio, demandé a ESPN porque no recibí ni una gorra de liquidación por casi 15 años de trabajo. Aclaro que no guardo rencor a nadie, pero no me pienso dejar, entregué mi vida, sacrificas muchas cosas en esta carrera, quise descansar sábados y domingos alguna vez y nunca me dejaron”, dijo García Toraño en el programa Apuntes de Rabona.

“Fue una injusticia”: Ángel García Toraño reveló detalles de su salida de ESPN https://t.co/5MjUbAhkyO — Infobae Deportes (@infobaedeportes) September 17, 2021

El otrora integrante del popular programa Futbol Picante develó que ESPN solamente le reconoce uno de los 15 años que trabajó con esta cadena, por lo que espera que la ley lo proteja ante este acto de la empresa estadounidense.

“Mi salida no fue como creo que la merecía, demandé una liquidación que por ley se debe dar, ya si la empresa es estadounidense y no respeta las leyes mexicanas donde está establecida, a mí no me importa. Nunca me reconocieron mi trabajo, ni siquiera pido que me recontraten. En las audiencias, la empresa me reconoce solamente un año de trabajo de los casi 15 [años] que di, solamente pido lo que la ley me ampara”, añadió.

García Toraño asegura que ESPN lo despidió de manera injustificada 😤



El excomentarista considera que le dio todo a la empresa 😕https://t.co/Gk5mQDoWez — SoyReferee (@SoyReferee) September 20, 2021

Finalmente, García Toraño indicó que desconoce el motivo de su salida de la empresa y recordó que lloró mucho al conocer que sería despedido. “Mi último día en ESPN me programaron para Futbol Picante en el estudio. Muchos sabían que era mi último día, yo lloraba de saberlo y pregunté si había hecho algo mal, en qué les había fallado”, concluyó.

