Angel City, el equipo de futbol fundado por Natalie Portman y otras celebridades. Por primera vez en la historia del futbol femenino estadounidense, California contará con un representante en la National Women Soccer League (NWSL). Se trata de Angel City, equipo que tiene entre sus dueños a celebridades como Natalie Portman, Eva Longoria, Jennifer Garner, Mia Hamm, entre otras grandes figuras.

The time has come to reshape expectations on & off the soccer field.

This is the place. The time is now. Welcome to the beginning. #WeAreAngelCity pic.twitter.com/M3bvsmiAfm

— We Are Angel City (@weareangelcity) July 21, 2020