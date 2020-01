Andy Ruiz se compra lujoso Ferrari. Andy Ruiz sigue de fiesta pese a la derrota ante Anthony Joshua y para enjuagarse sus lágrimas se compró un ‘nuevo juguete’. El pugilista mexicano desembolsó 5 millones de pesos por un lujoso Ferrari.

Se trata de un Ferrari 488 GTB Spider, color azul plateado con algunos detalles en rojo.

El auto es parte de la última generación de autos convertibles de la firma italiana.

Cuenta con un bloque V de 3.9 litros de desplazamiento y 661 HP. Además acelera de 0 a 100 kilómetros en 3.1 segundos, siendo uno de los Ferrari más rápidos en la actualidad.

Alcanza los 325 kilómetros por hora y el costo es de 290 mil dólares, equivalente a 5.5 millones de pesos.

Además, utiliza un sistema de tracción inteligente que gestiona la entrada de par, dependiendo del modo de manejo en el que se encuentre, además de equipar amortiguadores adaptativos, y aerodinámica activa para mejorar el agarre a altas velocidades.

Luego de su derrota en diciembre, el de origen mexicano afirmó que pronto regresaría a los entrenamientos sin embargo ha decidido seguir gastando dinero.

Sigue de parranda

El entrenador del boxeador, Manny Robles reconoció que Ruiz no se ha presentado a sus entrenamientos, ni siquiera ha puesto un pie en el gimnasio algo que no es comprensible para su coach.

“Si él quiere, y cuando él esté listo para volver al gimnasio, ahí es cuando mi trabajo empieza. Mi trabajo no es hablarle todos los días. Él es un hombre, no un niño, y se le debe tratar como tal. No puedes convencer a alguien de que desee algo.

“La fama y el dinero han sido abrumadoras para Andy. Él tiene que saber como manejarlo. Quizás después de esa derrota, el juego lo haya vuelto más humilde. Tienes que permanecer humilde o el juego te hará humilde. Él no estaba preparado para este tipo de éxito, de fama y dinero, así que puede ser algo abrumador”, mencionó en entrevista con Sky Sports.

