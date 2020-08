Andy Murray aconseja a Lionel Messi sobre dónde jugar. El futuro de Lionel Messi ha sido el tema más importante en el mundo del futbol en las últimas 24 horas, sin embargo, esta trascendental historia ha traspasado a otros deportes. Andy Murray, tenista británico, habló sobre el futuro del aún jugador de Barcelona y expresó su deseo verlo en la Premier League la próxima temporada.

